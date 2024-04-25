Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yerinde Durmak Bilmiyor: Cem Yılmaz Bu Sefer de Hasan Can Kaya'nın Küfürlü Konuşmasına Gönderme Yaptı!

Yerinde Durmak Bilmiyor: Cem Yılmaz Bu Sefer de Hasan Can Kaya'nın Küfürlü Konuşmasına Gönderme Yaptı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
25.04.2024 - 19:17

Biletleri yok satan gösterisinden esprilerin sızmasına tepki gösteren Cem Yılmaz, yine ve yeniden sahnede yaptığı göndermeyle gündeme geldi. Son zamanlarda yerinde duramayan ünlü komedyen, bu sefer de Hasan Can Kaya'ya sataştı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

4 yıl aradan sonra CMXXIV ile sahnelere dönen Cem Yılmaz, son günlerde enteresan göndermeleriyle gündemden düşmüyor biliyorsunuz.

4 yıl aradan sonra CMXXIV ile sahnelere dönen Cem Yılmaz, son günlerde enteresan göndermeleriyle gündemden düşmüyor biliyorsunuz.

Serenay Sarıkaya'nın meme dekoltesini ima ederek yaptığı göndermelerle başlayan mevzu dallandıkça budaklandı ve büyük de tepki çekti.

Serenay Sarıkaya'nın meme dekoltesini ima ederek yaptığı göndermelerle başlayan mevzu dallandıkça budaklandı ve büyük de tepki çekti.

Üstelik tek tepki sosyal medya kullanıcılarınınkiyle kalmamıştı. Kendisine yükselenleri gören Cem Yılmaz eleştiriden rahatsız olunca tuhaf ve yersiz bir çıkışta bulunmuştu.

Üstelik tek tepki sosyal medya kullanıcılarınınkiyle kalmamıştı. Kendisine yükselenleri gören Cem Yılmaz eleştiriden rahatsız olunca tuhaf ve yersiz bir çıkışta bulunmuştu.

Kaçıranlar için olayın tüm detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik:

Tüm bunların yanında sosyal medyayı hiç olmadığı kadar aktif kullanan Cem Yılmaz, bir de biletleri yok satan gösterisinden sızan esprilere sitemiyle öne çıkmıştı.

Tüm bunların yanında sosyal medyayı hiç olmadığı kadar aktif kullanan Cem Yılmaz, bir de biletleri yok satan gösterisinden sızan esprilere sitemiyle öne çıkmıştı.

"Esprilerin önü arkası nedir belli değil" diyen Cem Yılmaz'ın açıklamasının tüm detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

Fakat elbette Yılmaz'ın tepkisi sahnede yaptığı göndermeli imalı esprilerin yayılmasının önünü kesecek değildi. Birsen Altuntaş geçtiğimiz dakikalarda, Cem Yılmaz'ın son sahnesinde meslektaşı Hasan Can Kaya'ya sataştığı anları paylaştı!

Fakat elbette Yılmaz'ın tepkisi sahnede yaptığı göndermeli imalı esprilerin yayılmasının önünü kesecek değildi. Birsen Altuntaş geçtiğimiz dakikalarda, Cem Yılmaz'ın son sahnesinde meslektaşı Hasan Can Kaya'ya sataştığı anları paylaştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Seyircilerinden biri "Sizin için Gebze'den geldik" diyince konuyu hemen bu diyaloğu sık sık gördüğümüz Konuşanlar programına bağlayan Cem Yılmaz, "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi." dedi.

Seyircilerinden biri "Sizin için Gebze'den geldik" diyince konuyu hemen bu diyaloğu sık sık gördüğümüz Konuşanlar programına bağlayan Cem Yılmaz, "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi." dedi.

Ardından, Hasan Can Kaya'nın küfürlü konuşmasına değinen Yılmaz, "O böyle konuşuyor ya böyle 'naber a*k, iyi sen a*k', siz de Gebze'den gelin tamam mı a*k?" diyerek meslektaşına laf attı!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
42
15
13
7
4
3
2
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın