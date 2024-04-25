Yerinde Durmak Bilmiyor: Cem Yılmaz Bu Sefer de Hasan Can Kaya'nın Küfürlü Konuşmasına Gönderme Yaptı!
Yerinde Durmak Bilmiyor: Cem Yılmaz Bu Sefer de Hasan Can Kaya'nın Küfürlü Konuşmasına Gönderme Yaptı!
Biletleri yok satan gösterisinden esprilerin sızmasına tepki gösteren Cem Yılmaz, yine ve yeniden sahnede yaptığı göndermeyle gündeme geldi. Son zamanlarda yerinde duramayan ünlü komedyen, bu sefer de Hasan Can Kaya'ya sataştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
4 yıl aradan sonra CMXXIV ile sahnelere dönen Cem Yılmaz, son günlerde enteresan göndermeleriyle gündemden düşmüyor biliyorsunuz.
Serenay Sarıkaya'nın meme dekoltesini ima ederek yaptığı göndermelerle başlayan mevzu dallandıkça budaklandı ve büyük de tepki çekti.
Üstelik tek tepki sosyal medya kullanıcılarınınkiyle kalmamıştı. Kendisine yükselenleri gören Cem Yılmaz eleştiriden rahatsız olunca tuhaf ve yersiz bir çıkışta bulunmuştu.
Tüm bunların yanında sosyal medyayı hiç olmadığı kadar aktif kullanan Cem Yılmaz, bir de biletleri yok satan gösterisinden sızan esprilere sitemiyle öne çıkmıştı.
Fakat elbette Yılmaz'ın tepkisi sahnede yaptığı göndermeli imalı esprilerin yayılmasının önünü kesecek değildi. Birsen Altuntaş geçtiğimiz dakikalarda, Cem Yılmaz'ın son sahnesinde meslektaşı Hasan Can Kaya'ya sataştığı anları paylaştı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Seyircilerinden biri "Sizin için Gebze'den geldik" diyince konuyu hemen bu diyaloğu sık sık gördüğümüz Konuşanlar programına bağlayan Cem Yılmaz, "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi." dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın