Basketbol Maçında Boy Gösterdiler: Poz Kesen Hande Erçel de Buz Kesen Hakan Sabancı da Dillere Fena Düştü!
Basketbol Maçında Boy Gösterdiler: Poz Kesen Hande Erçel de Buz Kesen Hakan Sabancı da Dillere Fena Düştü!
Bahçeşehir Koleji - Chemnitz basket maçını izlemeye giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın kameralara takılan görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının diline yine ve yeniden fena düştü!
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Hayatımıza girdiğinden beri oyunculuk performansı tartışılan, özel hayatıyla da yıllar içerisindeki değişimiyle de tüm dikkatleri üzerine toplamayı başaran Hande Erçel, uzun bir süredir yalnızca Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündemimize düşüyor biliyorsunuz.
Büyük çoğunluğun bir ay bile biçmediği aşk yaklaşık iki senedir tam gaz devam ederken çiftin her adımı olay oluyor, ne yapsalar ne deseler en ince detayına kadar masaya yatırılıyor.
Özellikle son birkaç aydır, Hande Erçel'den gelen sosyal medya hesaplarındaki "oyunculuk" ibaresini silmesi, okula dönmesi, rektörün favorisi olması, sanat etkinliklerinde boy gösterip sanata sarması gibi hamleler "Sabancı gelini olma yolunda adım adım ilerliyor" yorumlarına sebep oluyor.
Kimileri tarafından yere göğe sığdıralamayan ve çok yakıştırılan çift, kimilerine de oldukça sahte ve yapmacık geliyor. Fakat onlar hiçbir şeye aldırış etmeden dünyayı gezmeye de elit aktivitelerde boy göstermeye de devam ediyor ve her defasında tüm gözleri de üzerine topluyor.
Şimdiki gündemimizde yurdumuzda katıldıkları bir spor müsabakasında kameralara yansıyan ve yayıldığı gibi de sosyal medya kullanıcılarının yorum yağdırmasına sebep olan görüntüleri var!
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Hande Erçel ve kıymetlisi Hakan Sabancı, geçtiğimiz saatlerde Bahçeşehir Koleji - Chemnitz basket maçını izlemeye gitti. "Poz kesen" Hande Erçel'in halleri de yanında buz kesmiş vaziyette oturan Hakan Sabancı da dillere fena düştü!
Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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