Çiçeği Burnunda Gelinden Yeni İstek: Yüzüğünün Boyutunu Beğenmeyen Ebru Gündeş Sahneden Mesaj Gönderdi!
Çiçeği Burnunda Gelinden Yeni İstek: Yüzüğünün Boyutunu Beğenmeyen Ebru Gündeş Sahneden Mesaj Gönderdi!
Şubat sonunda dördüncü kez evlenen Ebru Gündeş, seyirciler arasında mücevhercisini görünce yeni siparişte bulundu! Tektaşını gösteren Ebru Gündeş'in yeni isteği güldürdü!
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Sesiyle herkesi kendine hayran bırakan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, skandallarla dolu özel hayatıyla da sık sık gündem olan isimlerden.
2008'de Reza Zarrab'la evlenen, 2016 yılında Reza Zarrab'ın Miami'de tutuklanmasının ardından evliliği çatırdamaya başlayan Ebru Gündeş, olaylı evliliğine 2021 yılında son vermişti.
O zamandan bu zamana kalbinin boş olduğunu düşündüğümüz ünlü şarkıcı hakkında geçtiğimiz aylarda bomba bir iddia ortaya atılmıştı. Gündeş'in daha önce de adının anıldığı iş insanı Murat Özdemir'le aşkının yeniden alevlendiği ve iklinin evleneceği iddia edilmişti.
İddialar doğru çıktı. Ebru Gündeş, 28 Şubat'ta Dubai'de iş insanı Murat Özdemir'le evlendi!
Düğünden bu yana yoğun konser temposuna devam eden ama özel hayatıyla ilgili herhangi bir detay paylaşmayan Ebru Gündeş, geçtiğimiz dakikalarda konserinde yaptığı tektaş göndermesiyle gündeme oturdu!
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Seyirciler arasında mücevher markası sahibi arkadaşını gören Gündeş, tektaşını işaret ederek, "Değiştirelim mi? Kafam kadar olsun!" anlamına gelen hareketler yaptı! İşte o anlar 👇
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