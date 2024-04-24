Kenan Işık'ın Durum Değerlendirmesini Yapmayı Alışkanlık Haline Getiren Astral Adam Yusuf Güney Dillere Düştü!
Kenan Işık'ın Durum Değerlendirmesini Yapmayı Alışkanlık Haline Getiren Astral Adam Yusuf Güney Dillere Düştü!
Astral seyahatleri bitmek bilmeyen Yusuf Güney, daha önce 'astral boyutta kayboldu' dediği Kenan Işık hakkındaki kararını değiştirdi! Yusuf Güney'in açıklaması yine ve yeniden dillere düştü...
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Hayatımıza Rafet El Roman'ın yanında yıldızı parlayan, güzel sesli delikanlı olarak giren Yusuf Güney şimdilerde astral seyahat açıklamalarından başka bir şeyle gündeme gelmiyor desek yeridir!
Bugüne dek astral boyut başta olmak üzere uzay ve UFO'lar hakkında birçok enteresan açıklamada bulunan Yusuf Güney, en son pandemiden önce çıktığı astral seyahatinde pandemiyle ilgili kararların alındığı 12'li masa toplantısına katıldığını iddia etmiş, "ama yok artık, hayata biraz daha mı gerçekçi yaklaşsak?" dedirtmişti.
Bir de Kenan Işık'la ilgili bir yorumu olmuştu ki astral meselelerine boyut atlatmıştı Yusuf Güney. Yaşadığı kaza sonrasında 10 yıldır yatağa bağımlı durumda olan Kenan Işık hakkında "Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım” açıklamasında bulunmuştu kendisi...
Kenan Işık'la ilgili yaptığı durum değerlenmesi hakkında kararını değiştiren Yusuf Güney, artık bir gelenek haline geldiği üzere katıldığı Aramızda Kalmasın programında Işık'ın son durumuyla ilgili yeni iddialar ortaya attı.
Bu sefer de Kenan Işık'ın kaybolduğuna inanmadığını belirten Güney, ünlü sunucu ve oyuncunun "dönmek istemediğini" söyledi.
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E yorumlar da gecikmedi tabii. 👇
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