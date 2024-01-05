Yusuf Güney: “Kenan Işık Şu Anda Astral Boyutta Kaybolmuş Durumda”
Yusuf Güney: “Kenan Işık Şu Anda Astral Boyutta Kaybolmuş Durumda”
Daha önce pandemi döneminde ‘astral seyahat’ yaptığını ve yapılan toplantıda alınan kararlara şahit olduğunu iddia eden şarkıcı Yusuf Güney bu kez de Kenan Işık ile ilgili ‘değişik’ açıklamalarda bulundu.
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Şarkıcı Yusuf Güney, pandemi dönemi katıldığını iddia ettiği astral boyuttaki bir toplantıda pandemi kararının alındığına şahit olduğunu iddia etmişti.
Yusuf Güney’den benzer bir iddia da yaşadığı kaza sonrasında 10 yıldır yatağa bağımlı durumda olan Kenan Işık ile ilgili geldi.
Tv8’deki Aramızda Kalsın programına konuk olan Yusuf Güney, Kenan Işık ile ilgili çok çarpıcı iddialarda bulundu.
Yusuf Güney, Kenan Işık hakkında “Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var. Uyanırsa öyle acayip şeyler anlatacak ki, beynimiz yanacak. Ben kendisini çok seviyorum. Kendisine hayranım” ifadelerini kullandı.
10 yıl önce spor salonunun saunasında düşerek beyin kanaması geçiren Kenan Işık, 4 saat süren bir ameliyat geçirmiş ve hayati tehlikeyi atlatsa da komaya girmişti.
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10 yıldır evinde tedavisi devam eden Kenan Işık'ın son sağlık durumu hayranları tarafından sürekli merak ediliyor.
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herkes dalga geçmiş ama bu aslinda bir cok ülkede ciddi boyutlarda bir iş 😊 ülkemizdeki insanlarin bilmedigi yada yapamadigi seylerle dalga gecme gibi bir hu... Devamını Gör
İnsanlar saçma ve hatta komik buldukları bir durumda alkışlamak zorunda değil. Bana fevkalade tuhaf geliyor bu iddialar . Ezoterik çalışmalara ve spiritüel k... Devamını Gör
kaynak poposu sanırım.
Abi siz nasıl kafalar yaşıyorsunuz. İyice zirveye ulaştınız.