Her Yer Şenlik: Kimi Çocuğunu Kimi Çocukluğunu Paylaştı! 23 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Her Yer Şenlik: Kimi Çocuğunu Kimi Çocukluğunu Paylaştı! 23 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Kenan Doğulu, kız kardeşi Canan Doğulu'nun oğullarının gösterisindeydi!
Nurdan Büyükak yakışıklı mı yakışıklı Aslan'ı gösterdi.
Melek Mosso, geçmişe döndü. Elinde yine mikrofon vardı!
Çağla Şıkel, Uzay'ın gösterisinin etkisinden çıkamadı.
Berfu Yenenler'in oğulları Kuzey ve Mete 23 Nisan'ı sarılarak kutladı.
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Aslı Enver'in Elay'ı kalbimizi yine büyük eritti.
Fahriye Evcen, gösterisini bitiren Karan'ı gururla sundu.
Ayça Ayşin Turan, çocukluk fotoğrafıyla içindeki çocuğa selam verdi.
Ezgi Mola, minik oğlu Can'ın dans eden ayaklarını paylaştı.
Zeynep Bastık, mavi önlüğüyle neşesinin bol olduğu bir 23 Nisan gününü yad etti.
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Karnı burnunda Müge Boz, kızı Vina'nın sevincine ortak oldu.
Sinem Kobal da geçmişin tozlu sayfalarını açtı.
Seda Bakan, yeğeni ve kızlarıyla 23 Nisan tiyatrosu yaptı!
Melis İşiten'in kızı Ada'nın güzelliği bir kez daha büyüledi.
Kanseri yenen dünya güzeli Mavi, kırmızı tütüsüyle etrafına ışık saçtı!
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