Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Her Yer Şenlik: Kimi Çocuğunu Kimi Çocukluğunu Paylaştı! 23 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Her Yer Şenlik: Kimi Çocuğunu Kimi Çocukluğunu Paylaştı! 23 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
24.04.2024 - 01:10

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kenan Doğulu, kız kardeşi Canan Doğulu'nun oğullarının gösterisindeydi!

Kenan Doğulu, kız kardeşi Canan Doğulu'nun oğullarının gösterisindeydi!

Nurdan Büyükak yakışıklı mı yakışıklı Aslan'ı gösterdi.

Nurdan Büyükak yakışıklı mı yakışıklı Aslan'ı gösterdi.

Melek Mosso, geçmişe döndü. Elinde yine mikrofon vardı!

Melek Mosso, geçmişe döndü. Elinde yine mikrofon vardı!

Çağla Şıkel, Uzay'ın gösterisinin etkisinden çıkamadı.

Çağla Şıkel, Uzay'ın gösterisinin etkisinden çıkamadı.

Berfu Yenenler'in oğulları Kuzey ve Mete 23 Nisan'ı sarılarak kutladı.

Berfu Yenenler'in oğulları Kuzey ve Mete 23 Nisan'ı sarılarak kutladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Aslı Enver'in Elay'ı kalbimizi yine büyük eritti.

Aslı Enver'in Elay'ı kalbimizi yine büyük eritti.

Fahriye Evcen, gösterisini bitiren Karan'ı gururla sundu.

Fahriye Evcen, gösterisini bitiren Karan'ı gururla sundu.

Ayça Ayşin Turan, çocukluk fotoğrafıyla içindeki çocuğa selam verdi.

Ayça Ayşin Turan, çocukluk fotoğrafıyla içindeki çocuğa selam verdi.

Ezgi Mola, minik oğlu Can'ın dans eden ayaklarını paylaştı.

Ezgi Mola, minik oğlu Can'ın dans eden ayaklarını paylaştı.

Zeynep Bastık, mavi önlüğüyle neşesinin bol olduğu bir 23 Nisan gününü yad etti.

Zeynep Bastık, mavi önlüğüyle neşesinin bol olduğu bir 23 Nisan gününü yad etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Karnı burnunda Müge Boz, kızı Vina'nın sevincine ortak oldu.

Karnı burnunda Müge Boz, kızı Vina'nın sevincine ortak oldu.

Sinem Kobal da geçmişin tozlu sayfalarını açtı.

Sinem Kobal da geçmişin tozlu sayfalarını açtı.

Seda Bakan, yeğeni ve kızlarıyla 23 Nisan tiyatrosu yaptı!

Melis İşiten'in kızı Ada'nın güzelliği bir kez daha büyüledi.

Melis İşiten'in kızı Ada'nın güzelliği bir kez daha büyüledi.

Kanseri yenen dünya güzeli Mavi, kırmızı tütüsüyle etrafına ışık saçtı!

Kanseri yenen dünya güzeli Mavi, kırmızı tütüsüyle etrafına ışık saçtı!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın