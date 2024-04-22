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Şov Yapan Hande Erçel'den "Çök Bana" Hadise'ye 22 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları!

Şov Yapan Hande Erçel'den "Çök Bana" Hadise'ye 22 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
23.04.2024 - 00:31

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Cem Yılmaz, Neclasının yanına gitti, "Küçücüğüm" şarkısını patlattı.

Cem Yılmaz, Neclasının yanına gitti, "Küçücüğüm" şarkısını patlattı.

Mine Tugay, güne özlü sözler bıraktı.

Demet Özdemir, "an"daydı.

Demet Özdemir, "an"daydı.

Hande Erçel, fotoğraf çekiminde ortalığı ateşe verdi.

Hadise, "Bana çök" dedi.

Hadise, "Bana çök" dedi.
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Hazar Ergüçlü ve arkadaşı evlere şenlik ayakkabılarını tokuşturdu.

Hazar Ergüçlü ve arkadaşı evlere şenlik ayakkabılarını tokuşturdu.

İrem Derici büyük aşkı Gökhan Fırat'ı yedi bitirdi.

Farah Zeynep Abdullah, sezonu termalde açtı.

Farah Zeynep Abdullah, sezonu termalde açtı.

Şeyma Subaşı bu sefer de Bali'nin keyfini iliklerine kadar çıkardı.

Şeyma Subaşı bu sefer de Bali'nin keyfini iliklerine kadar çıkardı.

Çağla Şıkel toplantı modunu açtı.

Çağla Şıkel toplantı modunu açtı.
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Danla Bilic ve Cemal Can Canseven, tenis turnuvasına katılmaya karar verdi.

Danla Bilic ve Cemal Can Canseven, tenis turnuvasına katılmaya karar verdi.

Demet Akalın ve Sefo buluştu.

Demet Akalın ve Sefo buluştu.

Kerimcan Durmaz'la da Sefo!

Kerimcan Durmaz'la da Sefo!
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