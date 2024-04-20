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Ayna Pozu Veren Soydan'dan Vesikalıklı Kerimcan Durmaz'a 20 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Ayna Pozu Veren Soydan'dan Vesikalıklı Kerimcan Durmaz'a 20 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
20.04.2024 - 22:29

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Didem Soydan'dan ayna pozu geldi!

Didem Soydan'dan ayna pozu geldi!

Ezgi Mola, minik oğluşunun ayaklarını sergiledi.

Ezgi Mola, minik oğluşunun ayaklarını sergiledi.

Merve Boluğur, ikonik kırmızı rujlu pozunu verdi.

Merve Boluğur, ikonik kırmızı rujlu pozunu verdi.

Danla Bilic, hasta da olsa sevenlerine haber vermeyi ihmal etmedi.

Danla Bilic, hasta da olsa sevenlerine haber vermeyi ihmal etmedi.

Kerimcan Durmaz'dan vesikalık geldi.

Kerimcan Durmaz'dan vesikalık geldi.
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İrem Derici, gezmelere doyamadı.

İrem Derici, gezmelere doyamadı.

Tabii Şeyma Subaşı da.

Tabii Şeyma Subaşı da.

Hande Erçel, yakın arkadaşı Bige Önal ile birlikteydi.

Hande Erçel, yakın arkadaşı Bige Önal ile birlikteydi.

Cemal Can Canseven'den "Ne var ne yok" selfiesi geldi.

Cemal Can Canseven'den "Ne var ne yok" selfiesi geldi.

Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un doğum gününü kutladı.

Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un doğum gününü kutladı.
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Enis Arıkan, yine muziplik peşindeydi.

Enis Arıkan, yine muziplik peşindeydi.

Alizade, kendini spora verdi.

Alizade, kendini spora verdi.
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