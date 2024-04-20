Ayna Pozu Veren Soydan'dan Vesikalıklı Kerimcan Durmaz'a 20 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Ayna Pozu Veren Soydan'dan Vesikalıklı Kerimcan Durmaz'a 20 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Didem Soydan'dan ayna pozu geldi!
Ezgi Mola, minik oğluşunun ayaklarını sergiledi.
Merve Boluğur, ikonik kırmızı rujlu pozunu verdi.
Danla Bilic, hasta da olsa sevenlerine haber vermeyi ihmal etmedi.
Kerimcan Durmaz'dan vesikalık geldi.
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İrem Derici, gezmelere doyamadı.
Tabii Şeyma Subaşı da.
Hande Erçel, yakın arkadaşı Bige Önal ile birlikteydi.
Cemal Can Canseven'den "Ne var ne yok" selfiesi geldi.
Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un doğum gününü kutladı.
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Enis Arıkan, yine muziplik peşindeydi.
Alizade, kendini spora verdi.
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