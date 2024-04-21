Kızının Odasını Paylaşan Eda Ece'den Gizemli Ayak Şıkel'e 21 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Kızının Odasını Paylaşan Eda Ece'den Gizemli Ayak Şıkel'e 21 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Hadise, arkadaşının düğününe teşrif etti.
Pınar Deniz kendini tiye aldı.
Hande Erçel, tatlı köpeğinin uykulu hallerini paylaştı.
Eda Ece, geçtiğimiz günlerde kucağına aldığı minik kızı Mina İpek'in odasını ilk kez gösterdi.
Cemal Can Canseven'in sigarayı bırakan babasıyla diyaloğu güldürdü.
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Murat Boz konserden bir karesini paylaştı.
Bergüzar Korel, diyet yaparken çektiği acıları gösterdi.
Enis Arıkan köpeğini yine yanından ayırmadı.
İrem Derici sevgiliyle dünyayı dolaşmaya yemin etti. Bu sefer de Gökhan Fırat'la İtalya'ya uçtu.
Danla Bilic atını ihmal etmedi.
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Çağla Şıkel'den anlaması güç ve gizemli ayak paylaşımı geldi...
Kerimcan Durmaz, caption'a gerek yok deyip konuyu kapattı.
Çağlar Ertuğrul, sınıf arkadaşları ve üniversitedeki oda arkadaşıyla gittiği düğünde bir araya geldi.
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