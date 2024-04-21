Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kızının Odasını Paylaşan Eda Ece'den Gizemli Ayak Şıkel'e 21 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Kızının Odasını Paylaşan Eda Ece'den Gizemli Ayak Şıkel'e 21 Nisan'da Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
22.04.2024 - 00:17

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hadise, arkadaşının düğününe teşrif etti.

Hadise, arkadaşının düğününe teşrif etti.

Pınar Deniz kendini tiye aldı.

Pınar Deniz kendini tiye aldı.

Hande Erçel, tatlı köpeğinin uykulu hallerini paylaştı.

Hande Erçel, tatlı köpeğinin uykulu hallerini paylaştı.

Eda Ece, geçtiğimiz günlerde kucağına aldığı minik kızı Mina İpek'in odasını ilk kez gösterdi.

Eda Ece, geçtiğimiz günlerde kucağına aldığı minik kızı Mina İpek'in odasını ilk kez gösterdi.

Cemal Can Canseven'in sigarayı bırakan babasıyla diyaloğu güldürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Murat Boz konserden bir karesini paylaştı.

Murat Boz konserden bir karesini paylaştı.

Bergüzar Korel, diyet yaparken çektiği acıları gösterdi.

Bergüzar Korel, diyet yaparken çektiği acıları gösterdi.

Enis Arıkan köpeğini yine yanından ayırmadı.

Enis Arıkan köpeğini yine yanından ayırmadı.

İrem Derici sevgiliyle dünyayı dolaşmaya yemin etti. Bu sefer de Gökhan Fırat'la İtalya'ya uçtu.

İrem Derici sevgiliyle dünyayı dolaşmaya yemin etti. Bu sefer de Gökhan Fırat'la İtalya'ya uçtu.

Danla Bilic atını ihmal etmedi.

Danla Bilic atını ihmal etmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Çağla Şıkel'den anlaması güç ve gizemli ayak paylaşımı geldi...

Çağla Şıkel'den anlaması güç ve gizemli ayak paylaşımı geldi...

Kerimcan Durmaz, caption'a gerek yok deyip konuyu kapattı.

Kerimcan Durmaz, caption'a gerek yok deyip konuyu kapattı.

Çağlar Ertuğrul, sınıf arkadaşları ve üniversitedeki oda arkadaşıyla gittiği düğünde bir araya geldi.

Çağlar Ertuğrul, sınıf arkadaşları ve üniversitedeki oda arkadaşıyla gittiği düğünde bir araya geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın