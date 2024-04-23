Yenge Hızını Alamadı: Wanda Nara'nın Yeni Şarkısının Klibindeki Icardi'li Sahneler Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Yenge Hızını Alamadı: Wanda Nara'nın Yeni Şarkısının Klibindeki Icardi'li Sahneler Ortalığı Ayağa Kaldırdı!
Wanda Nara hızını alamadı, yeni şarkı çıkarmaya karar verdi! Fakat bu sefer her zamankinden daha çok dikkat çeken bir detay vardı! Yeni klibin Icardi'li sahneleri resmen ağızları açık bıraktı!
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sadece maçlardaki ağızları açık bırakan performansıyla değil, ailesiyle hatta daha doğrudan olmak gerekirse tek aşkı, yanıp bittiği Wanda Nara'yla da sık sık gündeme geliyor.
Geçtiğimiz yıllarda bir ayrı bir barışık kaldıkları dönemlerden geçse de Icardi denildiği gibi akıllara biricik eşi ve aynı zamanda da menajeri Wanda Nara ve Wanda Nara'ya olan büyük aşkı geliyor akıllara.
E tüm Galatasaray camiasının "yenge" dediği Wanda Nara'nın da maşallahı var! Kendisinin paylaştığı her fotoğraf olay oluyor, ayrıca bunun yanında da düzenli olarak çıkardığı kliplerdeki enteresan sahnelerle tüm gözleri üzerine topluyor Nara!
'Bad Bitch' ve 'O bicho Vai pegar' adlı iki şarkı çıkardıktan sonra hızını alamayan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde de yeni şarkısı "Money"i piyasaya sürmüş, hem klip hem de şarkı büyük ses ses getirmişti.
Geçtiğimiz dakikalarda 25 Nisan'da yeni bir şarkı çıkaracağını duyuran Wanda Nara'nın klip tanıtımı yine ve yeniden olay oldu!
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Fakat bu sefer sebep klipte Icardi'yle oldukça yakın görüntülerinin olmasıydı... 🙈
Gelin, o anları görenler neler demiş beraber bakalım! 👇😂
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