Icardi'den Müdahale Bekleniyor: Klibiyle Ortalığı Ayağa Kaldıran Wanda Nara'nın Şarkısı Resmen Kulak Tırmaladı
Icardi'den Müdahale Bekleniyor: Klibiyle Ortalığı Ayağa Kaldıran Wanda Nara'nın Şarkısı Resmen Kulak Tırmaladı
Icardi'nin eşi, milyonların 'yengesi' Wanda Nara, üçüncü şarkısının klibini yayınladığında ortalık ayağa kalkmıştı! Klibin şokunu atlatanlar nihayet şarkıya odaklanınca işler biraz değişti... 😂
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi sahada olduğu kadar magazin manşetlerinde de parlayan isimlerden biri haline geldi biliyorsunuz. Ve bunu tabii ki biricik eşi ve menajeri Wanda Nara'ya borçlu!
Icardi'yle hiçbirimizin anlam veremediği ayrı bir kimyaya sahip olan Wanda Nara, inişli çıkışlı evliliklerini tüm "ayrılacaklar" dedikodularına rağmen sapasağlam sürdürmeyi başarıyor. Beraber iki kızları olan çift, ülkenin en sevilen ve merak edilen çiftlerinden biri haline gelmiş durumda desek yeridir!
Icardi sayesinde herkesin "yenge" diye hitap etmeye başladığı Wanda Nara, ayrıca sosyal medya paylaşımlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
Üstelik sadece pozları değil, Icardi'yle olan cinsel hayatı hakkında yaptığı açıklamalarla da meşhur kendisi.
Belki denk gelmişsinizdir, hem model hem menajer olan "yenge", bir süre önce şarkıcılığa soyunmuş ve ilk şarkısının klibiyle büyük ses getirmişti...
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'Bad Bitch' ve 'O bicho Vai pegar' adlı iki şarkı çıkardıktan sonra hızını alamayan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde de yeni şarkısı "Money"i piyasaya sürdü.
21 Mart'ta yayınlanan şarkısının reklamını sosyal medyadan yapan Wanda'nın pozları ve dantelli kombini her zamanki gibi olay olmuştu.
Sosyal medya hesabından şarkısını tanıtmaya devam eden Wanda Nara, bu sefer de pijamalı akşam sefası pozunu yeni şarkısıyla paylaştı.
Klibin şokunu nihayet atlatanlar, Wanda Nara'nın şarkısına odaklanmaya karar verince de işler değişti! 😂 Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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