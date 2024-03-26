Melis İşiten, Ağırladığı Bazı Konukların Program Bitince Olayı Başka Yerlere Çekmeye Çalıştığını İtiraf Etti!
Melis İşiten, Ağırladığı Bazı Konukların Program Bitince Olayı Başka Yerlere Çekmeye Çalıştığını İtiraf Etti!
Şahin Irmak'la yeni iki kişilik oyunu 'Seni Seviyorum İyi ki Ayrılmışız'ı konuşmak üzere İşin İçinden adlı YouTube programına konuk olan Melis İşiten konuk itirafıyla ağızları açık bıraktı!
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2014 yılında sevilen oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'yla evlenen, güzel oyuncu Melis İşiten'ı tanıyorsunuzdur.
Belki o dönemleri hatırlarsınız, favorilerden biri olan çift 2017 yılında kızları Ada'yı kucağına almış, 2019 yılında boşanma kararı vererek de herkesi şaşırtmıştı.
Fakat alıştığımızın çok dışında kaossuz ve huzurlu bir ayrılık yaşayan Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu, boşandıktan sonra dostluklarını sürdürmeye devam etti. Kızları Ada'nın her önemli anında ailece bir araya gelmeleri ve beraber tatile gitmeleri ise olay olmuştu.
Kimilerine göre fazla modern bulunan bu boşanma sonrası arkadaşlık ilişkisi, kimilerinin de takdirini toplamıştı.
Uzunca bir süredir YouTube'daki Garaj kanalındaki "Melis İşiten ile Zaten Şov" programını yapan güzel oyuncu, ağırladığı birbirinden ünlü konuklarla yaptığı samimi sohbetlerle gündem oluyor.
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Bir de Şahin Irmak'la yeni oyunu "Seni Seviyorum İyi ki Ayrılmışız"da sahne alıyor kendisi. E oyun yeni, haliyle tanıtım da bol oluyor biliyorsunuz! Zaten olay, tam da bu sebeple çıktığı bir programda yaptığı itirafla kopuyor!
Şahin Irmak'la beraber hem sohbet etmek hem yeni oyunlarını konuşmak adına İşin İçinden adlı YouTube programına konuk olan Melis İşiten'e "ağırlayıp da şaşırtıcı derecede keyif aldığın konuk kimdi?" sorusu soruluyor. Kerimcan Durmaz'la olan bölümden bahsedip övgüler yağdıran Melis İşiten, kendi isteğiyle konuyu "en şaşırtıcı kötü konuk" meselesine getiriyor ve bombayı patlatıyor!
"Programa konuk çağırıyorum, hadi ne yapıyoruz burdan diyor mesela... Bu çok denk geldiğim bir şey" diyen Melis İşiten, bazı konuklarının programdan sonra olayı başka yerlere çekmeye çalıştığını vurguluyor açık açık! Hatta Şahin Irmak'ın şaşırması üzerine de "pakete bu dahil değil diyorum bende!" diyerek cevap veriyor...
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