Yoğun Bakımdaki Kadir İnanır'ın Son Durumu Hakkında Yeni Açıklama: Kalıcı Hasar Olacak mı?
Yoğun Bakımdaki Kadir İnanır'ın Son Durumu Hakkında Yeni Açıklama: Kalıcı Hasar Olacak mı?
Miliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre tedavisine yoğun bakımda devam edilen Kadir İnanır hakkında hastaneden yeni açıklama geldi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Kadir İnanır'da kalıcı bir hasar olup olmayacağı hakkında konuştu.
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Türk sinema tarihine damga vuran Yeşilçam jönü Kadir İnanır, 24 Mart'ta evinde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Üç yıl önce de beyin damarına pıhtı atan ve ameliyat olan Kadir İnanır'ın aynı süreci yaşadığı öğrenilmişti. Evinde geçirdiği inmenin ardından bilincinin kapalı olduğu ve yine beyin damarına pıhtı attığı açıklandı.
Acil olarak beyin tomografisi ve MR'ı çekilen Yeşilçam yıldızının yoğun bakımda tedavi gördüğü ifade edildi ve durumuyla ilgili ilk açıklama da doktoru Başhekim Prof. Dr. Sağlam'dan gelmişti. Sağlam, ""Entübe olarak yoğun bakımımızda takip ediliyor, durumu stabil." açıklamasını yapmıştı" açıklamasında bulunmuştu.
Ardından İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural da bir mesaj paylaşmış, ""Benim ve sizlerin de bildiği gibi Kadir İnanır güçlüdür ve bu süreci de hepimizin desteğiyle atlatacaktır" demişti.
Sabah saatlerinde Kadir İnanır'ın son durumu hakkında Habertürk tarafından bir açıklama gelmişti👇
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Fakat, geçtiğimiz dakikalarda Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberiyle İnanır'ın durumu hakkında yeni bilgiler edinildi.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, tedbir amaçlı entübe edilen Kadir İnanır'In uyandırma sürecinin devam ettiğini söyledi. Kalıcı bir hasar olup olmayacağı konusunda ise birkaç gün önceye kıyasla daha net konuştu;
Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni eklemelerde bulundu ve İnanır'ın bugün 20.00'da uyandırıldığını fakat henüz vücudu tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamadığını belirtti.
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