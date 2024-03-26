Yoğun Bakımdaki Kadir İnanır'ın Son Durumu Hakkında Yeni Açıklama: Kalıcı Hasar Olacak mı?

'Son durumu stabil. Hem klinik hem de radyolojik olarak iyiye gidiyor. Anestezik maddelerin vücuttan çekilmesinin kademe kademe olması gerekiyor. Kadir Bey'de garanti olması adına bu süreci daha yavaş geçiriyoruz. Muhtemelen yakın zamanda uyandıracağız. Görüntüleme ve kan tahlillerine göre kalıcı bir hasar olmayacakmış gibi duruyor. Fakat bu kesin bilgi kendisine geldikten sonra netleşecek.'