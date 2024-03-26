Ajda Pekkan Yapay Zekayı Bile Alt Etti: Ünlülerin Yaşlandırılmış Hallerini Görünce Büyük Afallayacaksınız!

@yapayzekacann adlı hesap, birbirinden popüler ünlülerin saçına ak düşürmeye karar verdi! Hem erkek hem kadın ünlülerin yaşlandırılmış hali küçük bir şoka sokarken, müdahaleye rağmen herkese taş çıkaran ismin Ajda Pekkan olması 'helal olsun' dedirtti!