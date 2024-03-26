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Ajda Pekkan Yapay Zekayı Bile Alt Etti: Ünlülerin Yaşlandırılmış Hallerini Görünce Büyük Afallayacaksınız!

Ajda Pekkan Yapay Zekayı Bile Alt Etti: Ünlülerin Yaşlandırılmış Hallerini Görünce Büyük Afallayacaksınız!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
26.03.2024 - 19:32

@yapayzekacann adlı hesap, birbirinden popüler ünlülerin saçına ak düşürmeye karar verdi! Hem erkek hem kadın ünlülerin yaşlandırılmış hali küçük bir şoka sokarken, müdahaleye rağmen herkese taş çıkaran ismin Ajda Pekkan olması 'helal olsun' dedirtti!

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Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz! Artık hayal bile edemeyeceğimiz durumları yapay zeka sayesinde sanki gerçekmiş gibi görebiliyoruz...

Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz! Artık hayal bile edemeyeceğimiz durumları yapay zeka sayesinde sanki gerçekmiş gibi görebiliyoruz...

E haliyle her gün farklı farklı senaryolar, cin fikirler atılıyor! Vefat etmiş efsane isimlerin modern şarkıları söylemesinden tutun, ünlüleri farklı mesleklerin içine sokmaya birçok ilgi çekici proje çıkıyor ortaya.

E haliyle her gün farklı farklı senaryolar, cin fikirler atılıyor! Vefat etmiş efsane isimlerin modern şarkıları söylemesinden tutun, ünlüleri farklı mesleklerin içine sokmaya birçok ilgi çekici proje çıkıyor ortaya.

Yapay zekanın aklımızı başından aldığı birkaç içeriği sizlerle şöyle paylaşalım 👇

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Ve dönelim son birkaç saattir sosyal medyayı sallayan son yapay zeka harikasına! @yapayzekacann adlı hesap, bu sefer de ünlülerin saçına aklar düşürmeye karar verdi ve herkesi tek tek yaşlandırdı!

Ve dönelim son birkaç saattir sosyal medyayı sallayan son yapay zeka harikasına! @yapayzekacann adlı hesap, bu sefer de ünlülerin saçına aklar düşürmeye karar verdi ve herkesi tek tek yaşlandırdı!

Hazırsanız, hanımlarla başlıyoruz! Demet Evgar 👇

Hazırsanız, hanımlarla başlıyoruz! Demet Evgar 👇

Ecem Özkaya👇

Ecem Özkaya👇
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Fahriye Evcen 👇

Fahriye Evcen 👇

Hadise 👇

Hadise 👇

Sıra erkeklerde! Engin Altan Düzyatan👇

Sıra erkeklerde! Engin Altan Düzyatan👇

Burak Özçivit 👇

Burak Özçivit 👇

Aras Bulut İynemli 👇

Aras Bulut İynemli 👇
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Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu

Kıvanç Tatlıtuğ👇

Kıvanç Tatlıtuğ👇

Kapanışı ise yaşlandırılmış haliyle bile herkese taş çıkaran assolist Ajda Pekkan'la yapıyoruz! 👇

Kapanışı ise yaşlandırılmış haliyle bile herkese taş çıkaran assolist Ajda Pekkan'la yapıyoruz! 👇

Gelelim, sosyal medyanın saçlarına ak düşmüş ünlülerimizi görünce verdiği tepkilere... Erkeklerin hepsine öyle ya da böyle bir yorum geldi, kimileri beğenildi, kimileri beğenilmedi! 👇

Gelelim, sosyal medyanın saçlarına ak düşmüş ünlülerimizi görünce verdiği tepkilere... Erkeklerin hepsine öyle ya da böyle bir yorum geldi, kimileri beğenildi, kimileri beğenilmedi! 👇

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Fakat konu kadınlara gelince, gözler tek kişiye kilitlendi! Yapay zekanın müdahalesine rağmen yaşlanamayan Ajda Pekkan'a...🙈

Fakat konu kadınlara gelince, gözler tek kişiye kilitlendi! Yapay zekanın müdahalesine rağmen yaşlanamayan Ajda Pekkan'a...🙈

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Siz ne düşünüyorsunuz? 😂 Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? 😂 Hadi yorumlarda buluşalım!

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