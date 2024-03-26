Ajda Pekkan Yapay Zekayı Bile Alt Etti: Ünlülerin Yaşlandırılmış Hallerini Görünce Büyük Afallayacaksınız!
Ajda Pekkan Yapay Zekayı Bile Alt Etti: Ünlülerin Yaşlandırılmış Hallerini Görünce Büyük Afallayacaksınız!
@yapayzekacann adlı hesap, birbirinden popüler ünlülerin saçına ak düşürmeye karar verdi! Hem erkek hem kadın ünlülerin yaşlandırılmış hali küçük bir şoka sokarken, müdahaleye rağmen herkese taş çıkaran ismin Ajda Pekkan olması 'helal olsun' dedirtti!
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Yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi biliyorsunuz! Artık hayal bile edemeyeceğimiz durumları yapay zeka sayesinde sanki gerçekmiş gibi görebiliyoruz...
E haliyle her gün farklı farklı senaryolar, cin fikirler atılıyor! Vefat etmiş efsane isimlerin modern şarkıları söylemesinden tutun, ünlüleri farklı mesleklerin içine sokmaya birçok ilgi çekici proje çıkıyor ortaya.
Ve dönelim son birkaç saattir sosyal medyayı sallayan son yapay zeka harikasına! @yapayzekacann adlı hesap, bu sefer de ünlülerin saçına aklar düşürmeye karar verdi ve herkesi tek tek yaşlandırdı!
Hazırsanız, hanımlarla başlıyoruz! Demet Evgar 👇
Ecem Özkaya👇
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Fahriye Evcen 👇
Hadise 👇
Sıra erkeklerde! Engin Altan Düzyatan👇
Burak Özçivit 👇
Aras Bulut İynemli 👇
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Kenan İmirzalıoğlu
Kıvanç Tatlıtuğ👇
Kapanışı ise yaşlandırılmış haliyle bile herkese taş çıkaran assolist Ajda Pekkan'la yapıyoruz! 👇
Gelelim, sosyal medyanın saçlarına ak düşmüş ünlülerimizi görünce verdiği tepkilere... Erkeklerin hepsine öyle ya da böyle bir yorum geldi, kimileri beğenildi, kimileri beğenilmedi! 👇
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Fakat konu kadınlara gelince, gözler tek kişiye kilitlendi! Yapay zekanın müdahalesine rağmen yaşlanamayan Ajda Pekkan'a...🙈
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Siz ne düşünüyorsunuz? 😂 Hadi yorumlarda buluşalım!
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