Merhaba, sevgili Onedio okurları! Bugün size yapay zekanın gözünden şehirlerimizi nasıl daha da renklendirebileceğimizi göstereceğiz. Yapay zekanın çizdiği resimlerde bu sefer, Türkiye'nin dört bir yanından ünlü simaları fütüristik heykellerle buluşturuyoruz. Çorum'dan Van'a her köşesi tarih ve kültürle dolu ülkemizin simge isimlerini, hayal gücünün sınırlarını zorlayan heykellerle yeniden hayal ediyoruz. Hazırsanız gelin bu sanatsal yolculukta yapay zekanın bizlere neler sunduğuna birlikte bakalım! 👇