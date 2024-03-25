Yaşça Küçük Sevgilisini Unutup Seda Sayan'ın Evliliğini Yerden Yere Vuran Seren Serengil Dillere Fena Düştü!

Son zamanlarda yaptığı Seda Sayan yorumlarıyla öne çıkan Seren Serengil, sabahların sultanını bu sefer de aşk hayatından vurdu! Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'le arasındaki yaş farkını eleştiren Serengil'in kendi ilişkisini unutması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!