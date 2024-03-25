Yaşça Küçük Sevgilisini Unutup Seda Sayan'ın Evliliğini Yerden Yere Vuran Seren Serengil Dillere Fena Düştü!
Yaşça Küçük Sevgilisini Unutup Seda Sayan'ın Evliliğini Yerden Yere Vuran Seren Serengil Dillere Fena Düştü!
Son zamanlarda yaptığı Seda Sayan yorumlarıyla öne çıkan Seren Serengil, sabahların sultanını bu sefer de aşk hayatından vurdu! Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten'le arasındaki yaş farkını eleştiren Serengil'in kendi ilişkisini unutması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Yıllardır hayatımızda olan, magazin yorumlarıyla ortalığı ayağa kaldıran, sosyal medya paylaşımlarıyla ağızları açık bırakan Seren Serengil'i tanımayanınız yoktur.
Uzunca bir süre Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yaptıktan sonra ayrılan ve o zamandan beri de ekranlarda görmediğimiz Seren Serengil, her zamanki sivri dilliğini sosyal medya hesabından konuşturuyor. Bir olay varsa hemen orada bitiyor, kaos yoksa da kendi yaratıyor kaosunu...
Bir süredir de Seda Sayan'a takılmış durumda kendisi. Geçtiğimiz aylarda aşağıda gördüğünüz fotoğrafı paylaşarak "Kaşları aynı yaptın, benim doktorlarıma gidip Seren gibi olsun diyorsun. Seren Sayan ya da Seda Serengil olmaya ne gerek var" notunu düşen Seren Serengil, sabahların sultanının kendisini taklit ettiğini söyleyerek fitli ateşlemişti hatırlarsanız.
Seda Sayan cephesinden herhangi bir cevap gelmedi fakat Seren Serengil, Seda Sayan eleştirilerine mümkün olan her durumda tam gaz devam etti.
Geçtiğimiz saatlerde ise yeni Seren Serengilliğini yaparak olaya seviye atlattı kaos kraliçesi...
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Bir takipçisinin fotoğrafının altına yaptığı "Seda Sayan boşanıyor mu?" yorumuna kendi yaşadığı aşkı toptan unutarak, "Çocuk çocuğundan küçük zaten, annesi yaşında 67 yaşında kadın. Olacak şey miydi?" diyerek cevap verdi.
Seren Serengil'in yaklaşık beş yıldır, daha önce kendisini aldattığını iddia ederek yerden yere vurduğu, kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Mustafa Tohma'yla beraber olduğunu bilenler ise Seda Sayan'ın evliliğini yaştan vurmasına epey güldü... Yani Seren Serengil, yorumuyla yine dillere düştü!
Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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