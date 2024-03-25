Hande Ataizi, Kaosların Kraliçesi Farah Zeynep'le Bihter Setinde Yaşadığı Sorun Hakkında İlk Kez Detay Verdi!

Ataizi ile bir sorun yaşayıp yaşamadıkları sorulan Farah Zeynep Abdullah, 'Firdevs Hanım için aklıma Hande Ataizi geldi, çok heyecanlandım. O da harika bir enerjiyle karşıladı ve projeye istekle dahil oldu. Fırtınalı anne-kız ilişkisini onunla oynamak eğlenceliydi.' demekle yetinmişti.