Hande Ataizi, Kaosların Kraliçesi Farah Zeynep'le Bihter Setinde Yaşadığı Sorun Hakkında İlk Kez Detay Verdi!
Hande Ataizi, Kaosların Kraliçesi Farah Zeynep'le Bihter Setinde Yaşadığı Sorun Hakkında İlk Kez Detay Verdi!
Aylar önce gündeme bomba gibi düşen Bihter filminde Firdevs Hanım ve Bihter'i canlandıran Hande Ataizi ve Farah Zeynep Abdullah'ın arasında sorun yaşandığı iddia edilmişti. Hakan Gence'ye röportaj veren Hande Ataizi, bugüne dek üstü kapalı bahsi geçen mesele hakkında ilk kez detay verdi!
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Halid Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından uyarlanan Bihter filmi çekileceği duyurulduğunda andan itibaren büyük ses getirmişti hatırlarsanız.
Polemikleriyle nam salmış, her rolün altından çıkan Farah Zeynep Abdullah'ın Beren Saat'ten sonra yeni Bihter olarak benimsenmesi zor oldu.
Bihter filmi, kimileri tarafından çok sevildi, kimileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Öyle ya da bu süreç atlatılmıştı ki Firdevs Hanım'ı canlandıran Hande Ataizi ve başroldeki Farah Zeynep Abdullah'ın sette sorun yaşadığı dedikoduları durmak bilmedi.
Film yayınlanana kadar konuyla ilgili yorum yapmayan Ataizi ve Abdullah'ın Bihter galasında samimi gibi gözükseler de buram buram yayılan gerginlik gözlerden kaçmamıştı.
Filmi tanıtma pazarlama telaşı hafifledikten sonra konuyla ilgili ilk açıklama Hande Ataizi'nden gelmişti. Yaşanan gerginlikle ilgili sorulara, 'Onun için negatif şeyler söyleyip konuyu başka yere getirmenin bir anlamı yok. Herkes herkesi biliyor… Ne diyeyim ki, yorum yok… Güzel bir film yaptık." diyerek cevap veren Hande Ataizi, sonradan konuyu Camdaki Kız ekibinin ne kadar farklı ve özel olduğuna getirerek çok da huzurlu bir set ortamı olmadığı iddialarını güçlendirmişti.
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Aslında sivri diliyle verdiği cevaplarla ünlüdür ama yaklaşık bir ay sonra konuya dair "görmedim duymadım bilmiyorum" tavrını takındığı bir açıklama da Farah Zeynep Abdullah'tan gelmişti.
Olayın üstünden çok sular aktı. Fakat geçtiğimiz günlerde Hakan Gence'ye röportaj veren Hande Ataizi, konuyla ilgili bu sefer oldukça net konuştu.
Hazırsanız başlıyoruz! "Bihter sana ne ifade ediyor?" sorusu sorulan Hande Ataizi, hiç filtresiz "Farah Zeynep Abdullah" deyip bir kahkaha patlatarak konuya hızlı bir giriş yaptı!
"Farah Zeynep Abdullah sana ne ifade ediyor?" sorusuna ise "Yani o kadar karakter özelliklerini şey yapamayacağım. İyi bir oyuncu diyeyim" cevabını verince Hakan Gence'nin bu "gerginlik" dedikodusunu tekrar gün yüzüne çıkarmasına izin vermiş oldu.
Gerginlik mevzusu hakkında ilk defa dümdüz ve detaylı konuşmaya karar veren Hande Ataizi, "Şunu söyleyeyim, insanların dönem dönem kafaları karışık olabiliyor. Ve yani işte o dönem onun problemli dönemiyse -Farah için söylemiyorum sadece- o zaman ne oluyorsun? Manavla da problemin oluyor, kasapla da problemin oluyor, arkadaşınla da oluyor, işinle de oluyor. Biz öyle bir döneme denk geldik diyelim" açıklamasında bulundu.
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Açıklamasından ne demeye çalıştığı gayet açıktı fakat Hakan Gence'nin net bir cümle almak adına sorduğu "Hanginizin öyle bir dönemiydi?" sorusu üstüne "Öyle bir dönemine denk geldik diyelim" cevabını verince hem sorun yaşandığını hem de sorunu çıkaranın Farah Zeynep Abdullah olduğunu net bir şekilde belirtmiş oldu!
İşte o anlar:
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