Alişan'dan Estetik Furyasına Katılan Hemcinsi Meslektaşlarına Ders!
Alişan'dan Estetik Furyasına Katılan Hemcinsi Meslektaşlarına Ders!
Ünlü erkeklerde başlayan ve tam gaz devam eden estetik furyası Alişan'a soruldu. Hemcinsi meslektaşlarına ne diyeceğini bilemeyen Alişan, konuyu ders vererek kapattı...
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Ünlü şarkıcı Alişan özel hayatı, kariyeri ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri.
2018 yılında Buse Varol'la evlenen Alişan, birkaç badirenin ardından iki çocuğuyla mutlu ve huzurlu evliliğine devam ediyor. Hem eşinin paylaşımları hem de Burak ve Eliz'in tatlılığı mutlu aile tablolarını gözler önüne seriyor.
2021 yılından beri TRT1'de yayınlanan Alişan İle Hayata Gülümse programında sunuculuk yapan şarkıcı, sosyal medyayı da epey aktif kullanıyor ve hep olmasa da gündeme geldi mi epey ilgi çekiyor!
Kendisine gündemle ilgili yöneltilen sorulara enteresan cevaplar vermesiyle meşhur Alişan'ın bu sefer gündeminde estetik furyasına katılan hemcinsi meslektaşları var!
Geçtiğimiz saatlerde, Aramızda Kalmasın muhabirleri tarafından estetik yaptıran erkekler hakkında düşüncesi sorulan Alişan, önce ne diyeceğini bilemedi, sonra da herkese ders verdi...
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Kelimelerini temkinli seçen Alişan'ın konuyu "erkekler olarak çok elletmemek lazım yani"ye bağlaması ise güldürdü! 😂
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