Eski Aşıklar Yerinde Durmuyor: Kızılcık Şerbeti Doğukan Güngör'den Sıla Türkoğlu'na Fena "Öpüşme" Göndermesi!
Eski Aşıklar Yerinde Durmuyor: Kızılcık Şerbeti Doğukan Güngör'den Sıla Türkoğlu'na Fena "Öpüşme" Göndermesi!
Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih rolüyle son dönemin en popüler isimlerinden biri haline gelen Doğukan Güngör, eski sevgilisiyle ve rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'yla yaşadığı iddia edilen öpüşme krizine bir göndermede daha bulundu!
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Kızılcık Şerbeti fanı değilseniz bile mutlaka Fatih ve Doğa'nın namını duymuşsunuzdur ve Doğukan Güngör'le Sıla Türkoğlu'na da aşinasızdır diye düşünüyoruz.
Belki hatırlarsınız, dizide hayat verdikleri Fatih ve Doğa'nın yaşadığı ilişkiyle hepimizi çileden çıkartan Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Üstelik ayrılığın ardından, eski aşıkların sette bir öpüşme krizi yaşadığı da dedikodular arasındaydı. Bununla ilgili de net bir şey yoktu ki...
Dizinin en komik ve bir o kadar da gıcık karakterlerinden Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek bir röportajında "Sevgiliyken dünyanın en büyük âşıkları gibi davranıp ayrılınca sonra düşman kesilenler oluyor. 'Ben bu rolü oynamam' diye yapımcıya kadar arayanlar oluyor..." dedi ve Doğukan Güngör de bu paylaşımı beğendi!
Geçtiğimiz günlerde Kafamdakiler adlı YouTube programına konuk olan Doğukan Güngör, yine hiç beklenmedik bir şekilde öpüşme krizine taş attı! Daha doğrusu orta açılınca golü attı diyelim! Önce, köpeğini öpmeye çalışırken başarılı olmayan Güngör, "Bak normalde öpüşüyorduk şimdi öpmüyor" dedi.
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Mehtap Algül de nam salmış öpüşme krizine "Kamerada öpüşmüyor" diyerek değinmeye karar verdi!
Bunun üzerine Doğukan Güngör'den gelen cevap ise "imalar bitmek bilmiyor" dedirtti... "Kamerada öpüşmüyor mu? Var benim öyle bildiklerim!" cevabını veren Doğukan Güngör, bir de üstüne mikrofona eğilip "Burayı kesmeyin" uyarısında bulundu!
İşte o anlar:
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