Beyin Yakanlarda Bugün: Estetik Sorusunu Yanıtlayan Ahmet Kural'ın Burun Kırma Hikayesi "Yok Artık" Dedirtti
Beyin Yakanlarda Bugün: Estetik Sorusunu Yanıtlayan Ahmet Kural'ın Burun Kırma Hikayesi "Yok Artık" Dedirtti
Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olan Ahmet Kural, iki kez burnunu kırdığını açıkladı. Her ikisi de birbirinden komik olan burun kırma hikayelerinin ikincisi beyinler fena yaktı!
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'Düğün Dernek', 'Çalgı Çengi', 'İşler Güçler' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi birçok projede ekürisi Murat Cemcir'le rol alan ve o döneme de damgasını vuran Ahmet Kural'ı tanımayanınız yoktur.
Bir zamanlar aralarından su sızmayan ikili, şimdilerde kimsenin akıl sır erdiremediği küslüğüyle gündemde biliyorsunuz. Artık bir noktada ne olduysa oldu ve hem Murat Cemcir hem de Ahmet Kural arkadaşlıklarının mazide kaldığını net bir dille vurguladı.
Bu sırada Ahmet Kural'ın hayatında büyük gelişmeler yaşandı tabii. Ahmet Kural, geçtiğimiz temmuz ayında uzun süredir ilişki yaşadığı, bir ayrılıp bir barıştığı avukat Çağla Gizem Çelik'le evlendi.
Hemen ardından da bebek haberi geldi! Bir erkek bekleyen çift, oğullarının adını Kemal koyacağını açıklamıştı.
Yeni heyecanların koşuşturması içinde olan Ahmet Kural, geçtiğimiz dakikalarda Eser Yenenler'in Linç@ programında anlattığı sakarlık hikayesinle gündeme geldi!
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Burnunda estetik olup olmadığını soran kullanıcının yorumunu gören Ahmet Kural, burnunun iki kez kırıldığını söyledi. Önce bir mağazanın camına çarptığını, camın değil burnunun kırıldığını söyledi. Buraya kadar her şey normaldi de...
Fakat ikinci burnunu kırma hikayesi resmen beyin yaktı... Tavla oynarken ayağının kokup kokmadığını kontrol etmek için eğildikten sonra ayağının burnuna çarptığını ve burnunun kırıldığını söyleyen oyuncu herkesi fena dumura uğrattı!
İşte o anlar...😂
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