Arto'dan Yeni Kaos: Yunus Emre'nin Eşini Çileden Çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu Hakkında Şok Sinan Akçıl İddiası!
Arto'dan Yeni Kaos: Yunus Emre'nin Eşini Çileden Çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu Hakkında Şok Sinan Akçıl İddiası!
Söylemezsem Olmaz masasının kaosu Arto, bu sefer de Survivor'daki Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre'nin samimiyetini analiz etti. Aleyna Kalaycıoğlu hakkında demediğini bırakmayan Arto, meseleye biraz sert giriş yaptı...
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Bu sene kaosu, gürültüsü, kavgası bitmeyen Survivor'ın dikkat çeken isimleri arasında Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre de var biliyorsunuz...
Mesele biraz fazla köklü o yüzden kısa bir özet geçelim; Survivor All Star başladığından bu yana Aleyna ve Yunus Emre arasında kimilerine normal bir yakın arkadaşlık gözükse de kimilerinin rahatsız olduğu bir samimiyet gelişti.
Ve bu samimiyet, Yunus Emre'nin Survivor'ı anbean takip eden eşi Beria Özden'i resmen çileden çıkardı. Duyduğu rahatsızlığı sosyal medya paylaşımlarında sık sık vurgulayan Beria Özden'in bir sonraki paylaşımının ne olacağı merakla takip ediliyordu.
Derken sivri dilli kıskançlık yorumlarıyla öne çıkan Beria Özden, hamile olduğunu duyurdu...
Özden'in hamilelik açıklamasından sonra yayınlanan bölümde canlı yayın ödülü sırasında baba olacağını öğrenen Yunus Emre mutluluktan havaya uçmuştu.
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Fakat canlı yayına eşinden gelen yorum, bebekle ilgili değil Aleyna'yla ilgiliydi. Yunus Emre, eşinden açık açık "Aleyna'dan uzak dur" uyarısı aldı.
Baba olma mutluluğu da fazla kısa sürdü. Beria Özden, önce sosyal medyada, sonra da Yunus Emre'yle yaptığı telefon konuşmasında bebeği kaybettiğini açıkladı. Bebeği kaybetmesini Aleyna meselesinde yaşadığı strese bağladığını ima eden Özden'in sözleri sosyal medya kullanıcılarına samimi gelmedi, Yunus Emre'yi yıktı.
Hatta o kadar ki Yunus Emre ve eşinin "Aleyna" kavgası Aleyna'nın ailesine kadar uzandı. Beria Özden'den hamilelikle ilgili dökümanları paylaşmasını isteyen Zuhal Kalaycıoğlu, Özden'in Aleyna'yı zan altında bıraktığını söylemişti.
Söylemezsem Olmaz masasında Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik'le her gün sıcak magazin gündemini yorumlayan, kaos çıkarıp susmasına alıştığımız Arto, bu sefer de Aleyna ve Yunus Emre meselesini masaya yatırmaya karar verdi.
Aleyna Kalaycıoğlu'nu kast ederek "Bir insanla 15 kişiden 13 kişisi konuşmuyorsa, sevmiyorsa ve altında bir bit yeniği arıyorsa...." diye yükselen Arto, birdenbire konuya Sinan Akçıl'ı dahil etti.
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Belki bilmeyenleriniz vardır, Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'yla ikinci kez ayrıldıktan sonra Aleyna Kalaycıoğlu'yla bir aşk yaşadığı ve epey uzun süre de beraber oldukları iddia edilmişti. Hatta ikili, beraber bir single bile çıkarmıştı o zaman.
Bu meseleye geri dönen Arto, Aleyna'ya demediğini bırakmadı. "Ya sen Sinan Akçıl'la karısının evine giriyorsun. Abi diye girdiğin adamla daha sonra flörtleşiyorsun ya! Sen nasıl bir kızsın o zaman?" diye bağırdı.
Beria Özden analizini de eksik etmedi. Önce Beria Özden'in kendine şov aradığını söyleyen Arto, ardından karar değiştirip "Belki de kocasına sahip çıkmaya çalışıyor" açıklamasında bulundu.
İşte o anlar:
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