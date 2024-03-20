Görüş Bildir
Haberler
Magazin
7 Aylık Hamile Gonca Vuslateri Millete Dert Olan Meseleyi Çözdü: Gizemli Aşkıyla Kaşla Göz Arasında Evlendi!

7 Aylık Hamile Gonca Vuslateri Millete Dert Olan Meseleyi Çözdü: Gizemli Aşkıyla Kaşla Göz Arasında Evlendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
20.03.2024 - 18:39

Kızı Asya'ya yedi aylık hamile Gonca Vuslateri, bebeğinin babası, gizemli sevgilisiyle kaşla göz arasında evlendi! Haberi kendi duyuran güzel oyuncu yine imalı mesajlar gönderdi, kalemiyle döktürdü!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dobralığı ve gerektiği yerde kullandığı sivri dilinin yanında bildirdiği hadlerle nam salmış güzel oyuncu Gonca Vuslateri'ni tanımayanınız yoktur!

Dobralığı ve gerektiği yerde kullandığı sivri dilinin yanında bildirdiği hadlerle nam salmış güzel oyuncu Gonca Vuslateri'ni tanımayanınız yoktur!

Bugüne kadar birçok projede yer alan ve oyunculuğuyla da gözleri üzerine toplayan Gonca Vuslateri, en son Zaferin Rengi adlı filmde karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız.

Bugüne kadar birçok projede yer alan ve oyunculuğuyla da gözleri üzerine toplayan Gonca Vuslateri, en son Zaferin Rengi adlı filmde karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız.

Vuslateri'nin şimdilerde tüm yoğunluğunu verdiği, henüz taze sayılabilecek YouTube'daki "Hazır Değilsen Başlayalım" adlı programı ise epey ilgi gördü.

Vuslateri'nin şimdilerde tüm yoğunluğunu verdiği, henüz taze sayılabilecek YouTube'daki "Hazır Değilsen Başlayalım" adlı programı ise epey ilgi gördü.

Özel hayatı derseniz... Şimdilerde yedinci ayında olan Gonca Vuslateri, birkaç ay önce hamileliğini "anne olmayı çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene git demiyorum." sözleriyle duyurmuştu!

Özel hayatı derseniz... Şimdilerde yedinci ayında olan Gonca Vuslateri, birkaç ay önce hamileliğini "anne olmayı çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene git demiyorum." sözleriyle duyurmuştu!

Kimilerinin tepkisini çeken uzun açıklaması, kimilerine de çok kalpten gelmişti.

Tabii hamilelik haberleri çıkınca bebeğinin babasının, kalbini çalan beyefendinin kim olduğu merak edilmeye başladı. Daha önce, sevgilisinin sektörden olmadığını ve muhteşem bir adam olduğunu söylemekle yetinen Gonca Vuslateri, bir süre sonra birkaç şey daha paylaşmıştı sevdiceğiyle ilgili.

Tabii hamilelik haberleri çıkınca bebeğinin babasının, kalbini çalan beyefendinin kim olduğu merak edilmeye başladı. Daha önce, sevgilisinin sektörden olmadığını ve muhteşem bir adam olduğunu söylemekle yetinen Gonca Vuslateri, bir süre sonra birkaç şey daha paylaşmıştı sevdiceğiyle ilgili.

Katıldığı programda, 'Levent ile birlikteliğimize başladığımızda başka sektörden biriyle olmanın huzurunu yaşamıştım. Devlet memuru, benim hayatımdan ve sektörümden çok uzakta bir yerde. Benim işimin magazinsel bir tarafı var, o biraz kışkırtıcı' diyerek ilişkisine dair ufak detaylar veren Vuslateri, 'Erkek arkadaşımla hiçbir ortak yanımız yok.' açıklamasıyla da gündem olmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

En son, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmine ithafen adını Asya koymaya karar verdiği kızıyla pozlar verdiği hamilelik çekimiyle gündem olan güzel oyuncunun hayatında bugün büyük bir adım daha atıldı!

En son, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmine ithafen adını Asya koymaya karar verdiği kızıyla pozlar verdiği hamilelik çekimiyle gündem olan güzel oyuncunun hayatında bugün büyük bir adım daha atıldı!

Vuslateri, geçtiğimiz saatlerde sır gibi sakladığı, magazinden köşe bucak kaçırdığı fakat övmelere de doyamadığı sevgilisi Levent'le evlendi!

Vuslateri, geçtiğimiz saatlerde sır gibi sakladığı, magazinden köşe bucak kaçırdığı fakat övmelere de doyamadığı sevgilisi Levent'le evlendi!

Gonca Vuslateri, evlendiğinin haberini nihayet gizemli Levent'ini de gördüğümüz bir fotoğrafla duyurdu. Kalemiyle de ünlü oyuncu yine döktürdü, bir mesaj ulaşması gereken yerlerden lafını esirgemedi, yoldaşlarına teşekkürü eksik etmedi... 👇

Gonca Vuslateri, evlendiğinin haberini nihayet gizemli Levent'ini de gördüğümüz bir fotoğrafla duyurdu. Kalemiyle de ünlü oyuncu yine döktürdü, bir mesaj ulaşması gereken yerlerden lafını esirgemedi, yoldaşlarına teşekkürü eksik etmedi... 👇

Memlekette büyük bir sorundu bu biliyorsunuz. Herkes için değil elbet. Onlar tüm süreci benimle yaşayan canım ciğerlerim.. Dostu, düşmanı gördüğümüz çok şükür bir kıymetli sürecin daha sonuna geldik. Başka gündemi olamayan herkes için biraz yaralara su serptiyse ne mutlu.:) en çok kadınların, sakın karıştırılmasın ‘kadınların’ linç yağmuruna tuttuğu şu merama şifa olabildiysem ne mutlu. 

Biz zaten evliydik. Çocuğumuz için bunu resmileştirdik. Ben zar zor yürüyerek karnım burnumda bir şekilde bu işi de halettik. 

Parti is over:) yani.. sessizce dağılabiliriz.  Başka gündemlerde görüşmek üzere 🕺🏻🕺🏻🫧  

Ve benim biricik Monem, Sana aşık olduğumu anladığım anı hatırlıyorum da.. Bir gece yarısı felaket tartışmışız, yer gök inliyor.. hızlı hızlı yürüyordum kaldırımda.. kendiliğinden yavaşlayıp, yorulduğunda bedenim, olduğum yerde kalakalmıştım.. Kendimi aşka direnirken bulmuştum. Beynimin içinde öğretilenlerden koca bir balon.. ‘Aşk diye bir şey yok’ sesi.. kimseyle ömür boyu yaşamak ve yaşlanmak istememek.. hepsi.  Birbirimizin hislerine teslim oluşumuzun ve hayat hikayemizin merakla nereye akacağını izlemeye koyulduğumuz resmi olarak ilk gün, bir iki haftaya ilk yıl..

  

İyi ki o akşam buluşup dertleştik @deryasensoy @celalcanalgul 🙏🏼 

iyi ki yan masaya dostlarınız geldi ve birleşti masalar.. 

iyi ki sohbete doyum olmadı ve başım Levent’in omuzuna düştü..  

Darısı sevenlerin başına.  

Diyeyim bari:)🐣💫  O zaman dans🧠🕺🏻

Kızınız Asya'yla musmutlu, huzurlu bir hayat diliyor, mutluluklar diliyoruz! ❤️

Kızınız Asya'yla musmutlu, huzurlu bir hayat diliyor, mutluluklar diliyoruz! ❤️

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
3
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?