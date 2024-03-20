7 Aylık Hamile Gonca Vuslateri Millete Dert Olan Meseleyi Çözdü: Gizemli Aşkıyla Kaşla Göz Arasında Evlendi!
7 Aylık Hamile Gonca Vuslateri Millete Dert Olan Meseleyi Çözdü: Gizemli Aşkıyla Kaşla Göz Arasında Evlendi!
Kızı Asya'ya yedi aylık hamile Gonca Vuslateri, bebeğinin babası, gizemli sevgilisiyle kaşla göz arasında evlendi! Haberi kendi duyuran güzel oyuncu yine imalı mesajlar gönderdi, kalemiyle döktürdü!
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Dobralığı ve gerektiği yerde kullandığı sivri dilinin yanında bildirdiği hadlerle nam salmış güzel oyuncu Gonca Vuslateri'ni tanımayanınız yoktur!
Bugüne kadar birçok projede yer alan ve oyunculuğuyla da gözleri üzerine toplayan Gonca Vuslateri, en son Zaferin Rengi adlı filmde karşımıza çıkmıştı hatırlarsanız.
Vuslateri'nin şimdilerde tüm yoğunluğunu verdiği, henüz taze sayılabilecek YouTube'daki "Hazır Değilsen Başlayalım" adlı programı ise epey ilgi gördü.
Özel hayatı derseniz... Şimdilerde yedinci ayında olan Gonca Vuslateri, birkaç ay önce hamileliğini "anne olmayı çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene git demiyorum." sözleriyle duyurmuştu!
Tabii hamilelik haberleri çıkınca bebeğinin babasının, kalbini çalan beyefendinin kim olduğu merak edilmeye başladı. Daha önce, sevgilisinin sektörden olmadığını ve muhteşem bir adam olduğunu söylemekle yetinen Gonca Vuslateri, bir süre sonra birkaç şey daha paylaşmıştı sevdiceğiyle ilgili.
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En son, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmine ithafen adını Asya koymaya karar verdiği kızıyla pozlar verdiği hamilelik çekimiyle gündem olan güzel oyuncunun hayatında bugün büyük bir adım daha atıldı!
Vuslateri, geçtiğimiz saatlerde sır gibi sakladığı, magazinden köşe bucak kaçırdığı fakat övmelere de doyamadığı sevgilisi Levent'le evlendi!
Gonca Vuslateri, evlendiğinin haberini nihayet gizemli Levent'ini de gördüğümüz bir fotoğrafla duyurdu. Kalemiyle de ünlü oyuncu yine döktürdü, bir mesaj ulaşması gereken yerlerden lafını esirgemedi, yoldaşlarına teşekkürü eksik etmedi... 👇
Kızınız Asya'yla musmutlu, huzurlu bir hayat diliyor, mutluluklar diliyoruz! ❤️
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