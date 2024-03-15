Karnı Burnunda Müge Boz ve Gonca Vuslateri Döktürdü: Tavan Yapan Hormonlardan Aşuk ile Maşuk Dansına Geçtiler
Karnı Burnunda Müge Boz ve Gonca Vuslateri Döktürdü: Tavan Yapan Hormonlardan Aşuk ile Maşuk Dansına Geçtiler
Hamilelik haberiyle sevenlerine müjdeler veren Müge Boz ve Gonca Vuslateri bir araya geldi. İki hamile oyuncunun tavan yapan hormonlarından sonra gelen Aşuk ile Maşuk dansı izleyenleri kahkahaya boğdu.
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Yalan Dünya dizisindeki "Vasfiye" karakteri ile hafızalarımıza kazınan Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Ünlü oyuncu bir zamanlar anne olmak istemediğini açıklamış daha sonra da bir başka açıklamasında anne olmak istediğini söylemek kafaları biraz karıştırmıştı.
Vuslateri, Ekim ayında çıkan hamilelik iddialarını ise 'Hala aynı fikirdeyim.. sadece gelene gi” demiyorum. Bu da seçimim' diyerek doğrulamıştı hatırlarsanız.
Kısa bir süre sonra da paylaştığı ultrason fotoğrafı ile ünlü oyuncunun hamile olduğu doğrulanmıştı biliyorsunuz ki.
Bir kız bebek beklediğini paylaşan Vuslateri, şu sıralar YouTube üzerinde yayınladığı "Hazır Değilsen Başlıyoruz" programıyla adından söz ettiriyor.
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Gonca Vuslateri, programına daha önce de davet ettiği Müge Boz ile yeniden bir araya geldi. Bu sefer Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz de konuklar arasındaydı.
Daha önceki buluşmalarında da çok eğlenen ikili bu sefer de Aşuk ile Maşuk danslarıyla programa damga vurdular!
İşte iki hamile oyuncunun izleyenleri kahkahaya boğan Aşuk ile Maşuk dansı 👇🏻
Göbek dansı yaparak çok eğlenen ikiliye kim ne demiş gelin bir de ona bakalım!
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Siz ünlü ikilinin göbek dansını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım👇🏻
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