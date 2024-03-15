Etkileşim Almak İçin Ne Yapacağını Şaşıran Özlem Öz Son Paylaşımıyla Takipçilerini Çileden Çıkardı
Etkileşim Almak İçin Ne Yapacağını Şaşıran Özlem Öz Son Paylaşımıyla Takipçilerini Çileden Çıkardı
Sık sık sosyal medyada etkileşim alabilmek için çocuklarını kullandığı söylenen ve bu nedenle de çokça eleştirilen Özlem Öz, bu sefer de kızının sevgilisiyle babasına yakalandığı bir içerik çekince sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı!
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Sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve doktor eşi Tayyar Öz'ü mutlaka duymuş ya da görmüşsünüzdür. Ünlü çift Dilan Polat davasından sonra da sık sık gündeme gelmişti.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tayyargil ailesi, her paylaşımıyla gündem oluyor, çoğu zaman da içerikleri nedeniyle eleştiriliyor biliyorsunuz ki.
3 kız çocuğu olan çift şimdilerde dördüncü çocuklarını bekliyor. Hatta denk geldiyseniz mutlaka görmüşsünüzdür, Özlem Öz sık sık hamileliğini sosyal medyada paylaşarak hesabını gizliye alacağını söylüyor ve hesabının reklamını yapıyor.
Henüz doğmamış bebeğine Instagram hesabı açan ve sürekli çocuklarını sosyal medya hesaplarında paylaşan Özlem Öz'ün bu paylaşımları etkileşim uğruna yaptığı düşünülerek takipçileri tarafından eleştiriliyor.
Bu eleştiriler üzerinden herhangi bir açıklama yapmayan ve çocuklarını sık sık sosyal medya hesabında paylaşmaya devam eden Özlem Öz'ün son paylaşımı ise takipçilerini resmen çileden çıkarttı.
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İşte o içerik 👇🏻
Öz, küçük kızının sevgilisiyle babasına yakalandığı bir içerik paylaştı! Öz'ün bu paylaşımı takipçileri tarafından çok eleştirildi! Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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