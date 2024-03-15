Yunus Emre Baba Olacağını Öğrenmişti: Mehmet Ali Erbil'den Survivor Hakkında Şoke Eden Kurgu İddiası
Yunus Emre Baba Olacağını Öğrenmişti: Mehmet Ali Erbil'den Survivor Hakkında Şoke Eden Kurgu İddiası
Hatırlarsanız Survivor All Star 2024'ün geçtiğimiz bölümünde Yunus Emre Özden baba olacağını öğrenmiş ve eşi bir sonraki günde gebeliğinin sonlandığını duyurmuştu. Yunus Emre'nin canlı yayında baba olacağı haberini alırken diğer yarışmacıların verdiği tepkiler ise sosyal medyada gündem olmuştu. Mehmet Ali Erbil'den o görüntüler ile ilgili şoke eden açıklamalar geldi!
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Survivor All Star 2024'te ceza almaya doyamayan ve kendini kavgalardan bir türlü uzak tutamayan Yunus Emre Özden'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
Aldığı cezalarla gündemden düşmeyen Yunus Emre Özden, hatırlarsanız geçtiğimiz bölümde kazandığı iletişim ödülünde baba olacağını öğrenmişti.
Canlı yayında baba olacağını öğrenen Yunus Emre, "Dünyalar güzeli karım. Şükürler olsun Allah'ıma" tepkisiyle herkesi duygulandırmıştı. Hem Yunus Emre'nin hem de diğer takım arkadaşlarının sevinci sosyal medyada gündem olmuştu hatta!
Ne yazık ki Yunus Emre'nin sevinci kısa sürdü ve Beria Özden, hamileliğinin kullandığı ilaçlar sebebiyle sonlandığını sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı 👇🏻
Beria Özden'in bu eyleminden sonra hamilelik haberinin bir kurgu olduğu çok konuşuldu hatırlarsanız.
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Özden'in hamileliğini sonlandırması bugün Söylemezsem Olmaz masasının da gündemindeydi. Masaya damgasını vuran olay ise Mehmet Ali Erbil'in yaşananlar hakkında ortaya attığı iddialar oldu!
Mehmet Ali Erbil, Yunus Emre'nin babalık sevinci sırasındaki görüntüler için şu açıklamalarda bulundu:
Sercan'ın o anda talimat aldığını söyleyen Mehmet Ali Erbil'in iddialarına Söylemezsem Olmaz masası da hak verince kafalar da epey bir karıştı.
İşte o anlar 👇🏻
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