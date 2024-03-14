Bahar Dizisinin Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu'nun Karizmatik Pozları Crush Listelerini Baştan Yazdıracak!
Bahar Dizisinin Aziz Uras'ı Demirhan Demircioğlu'nun Karizmatik Pozları Crush Listelerini Baştan Yazdıracak!
Bahar dizisinin sevilen karakterlerinden biri olan Aziz Uras'ı canlandıran Demirhan Demircioğlu'nun karizmatik pozları sosyal medyada gündeme geldi. Ünlü oyuncunun pozları yorum yağmuruna tutuldu!
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Ekran karşısına çıktığı ilk günden beri reytingleri alt üst eden Bahar dizisini mutlaka duymuş ya da denk gelmişsinizdir.
Demet Evgar'ı yıllar sonra ekranlara geri döndüren Bahar, hem konusu hem oyuncuları ile oldukça revaçta biliyorsunuz ki.
Bahar dizisinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de şüphesiz ki Bahar ve Timur'un oğlu Aziz Uras'a hayat veren Demirhan Demircioğlu.
Daha önce "İçimizdeki Ateş" ve "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Bahar dizisi ile tüm dikkatleri üzerine çekti desek yeri.
E doğal olarak Demircioğlu'nun özel hayatı da sosyal medya paylaşımları da sevenlerinin merceği altına girdi bile!
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Demirhan Demircioğlu'nun crush listelerini baştan yaratacak karizması şimdiden beğenilmelere doyamadı.
Ünlü oyuncunun pozlarına sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Gelin, Demirhan Demircioğlu'nun pozlarına kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz ünlü oyuncunun pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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