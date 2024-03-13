Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan Yıllar Sonra "Bu Şehir Girdap Gülüm" Performansı Geldi
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan Yıllar Sonra "Bu Şehir Girdap Gülüm" Performansı Geldi
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde Memati karakterinin söylediği 'Bu Şehir Girdap Gülüm' şarkısını mutlaka hatırlarsınız. Yıllar sonra Gürkan Uygun'dan yeniden 'Bu Şehir Girdap Gülüm' performansı geldi.
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Türk televizyonlarının en çok izlenen ve en ikonik dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'ni mutlaka biliyorsunuzdur. Kurtlar Vadisi'nin sona ermesinin üzerinden yıllar geçmiş olsa dahi etkisi hala sürüyor.
Herkesin Kurtlar Vadisi favorisi farklı olsa da dizinin en öne çıkan karakterlerinden biri şüphesiz ki Memati'ydi. Hatta Gürkan Uygun bu rol ile o kadar bütünleşmişti ki birçok farklı yapımda rol almasına rağmen hep Memati olarak hatırlandı.
Memati'nin her sahnesi ayrı ikonik olsa da "Bu Şehir Girdap Gülüm" şarkısını söylediği sahneyi unutmak neredeyse imkansız.
Memati karakteri ile hafızalarımıza kazınan Gürkan Uygun'dan yıllar sonra yeni bir "Bu Şehir Girdap Gülüm" performansı geldi.
İşte o anlar 👇🏻
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Siz Gürkan Uygun'un performansını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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