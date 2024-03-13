Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan Yıllar Sonra "Bu Şehir Girdap Gülüm" Performansı Geldi

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde Memati karakterinin söylediği 'Bu Şehir Girdap Gülüm' şarkısını mutlaka hatırlarsınız. Yıllar sonra Gürkan Uygun'dan yeniden 'Bu Şehir Girdap Gülüm' performansı geldi.