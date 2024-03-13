Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan Yıllar Sonra "Bu Şehir Girdap Gülüm" Performansı Geldi

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'dan Yıllar Sonra "Bu Şehir Girdap Gülüm" Performansı Geldi

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
13.03.2024 - 23:52

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi'nde Memati karakterinin söylediği 'Bu Şehir Girdap Gülüm' şarkısını mutlaka hatırlarsınız. Yıllar sonra Gürkan Uygun'dan yeniden 'Bu Şehir Girdap Gülüm' performansı geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türk televizyonlarının en çok izlenen ve en ikonik dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'ni mutlaka biliyorsunuzdur. Kurtlar Vadisi'nin sona ermesinin üzerinden yıllar geçmiş olsa dahi etkisi hala sürüyor.

Türk televizyonlarının en çok izlenen ve en ikonik dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'ni mutlaka biliyorsunuzdur. Kurtlar Vadisi'nin sona ermesinin üzerinden yıllar geçmiş olsa dahi etkisi hala sürüyor.

Herkesin Kurtlar Vadisi favorisi farklı olsa da dizinin en öne çıkan karakterlerinden biri şüphesiz ki Memati'ydi. Hatta Gürkan Uygun bu rol ile o kadar bütünleşmişti ki birçok farklı yapımda rol almasına rağmen hep Memati olarak hatırlandı.

Herkesin Kurtlar Vadisi favorisi farklı olsa da dizinin en öne çıkan karakterlerinden biri şüphesiz ki Memati'ydi. Hatta Gürkan Uygun bu rol ile o kadar bütünleşmişti ki birçok farklı yapımda rol almasına rağmen hep Memati olarak hatırlandı.

Memati'nin her sahnesi ayrı ikonik olsa da "Bu Şehir Girdap Gülüm" şarkısını söylediği sahneyi unutmak neredeyse imkansız.

Memati'nin her sahnesi ayrı ikonik olsa da "Bu Şehir Girdap Gülüm" şarkısını söylediği sahneyi unutmak neredeyse imkansız.

Memati karakteri ile hafızalarımıza kazınan Gürkan Uygun'dan yıllar sonra yeni bir "Bu Şehir Girdap Gülüm" performansı geldi.

Memati karakteri ile hafızalarımıza kazınan Gürkan Uygun'dan yıllar sonra yeni bir "Bu Şehir Girdap Gülüm" performansı geldi.

İşte o anlar 👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz Gürkan Uygun'un performansını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz Gürkan Uygun'un performansını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?