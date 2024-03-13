Ramazan Ayının İlk Gecesinde Yaptığı Alkollü Paylaşımla Gözleri Üzerine Çeken Cem Yılmaz’a Paylaşımı Soruldu
Ramazan Ayının İlk Gecesinde Yaptığı Alkollü Paylaşımla Gözleri Üzerine Çeken Cem Yılmaz’a Paylaşımı Soruldu
Ramazan ayının ilk gecesinde Instagram hesabından rakı fotoğrafı paylaşan Cem Yılmaz sosyal medyada bir kesim tarafından ağır eleştiri almıştı. Ünlü komedyen muhabirlerin o pozla ilgili sorularını yanıtladı.
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Filmleri ve gösterileriyle komedi dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Cem Yılmaz hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en sık konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
Hatta ünlü komedyen geçtiğimiz günlerde gizemli sevgilisi ile gündeme gelmişti. Bu gizemli ayakkabının Serenay Sarıkaya'ya mı yoksa Defne Samyeli'ye mi ait olduğu iddialarından sonra gizemli güzelimiz bir anda ortaya çıkmıştı.
Gizemli ayakkabının sahibi sosyal medyada paylaştığı kokteyl ve yemek tarifleriyle öne çıkan Necla Karahalil'di.
Ünlü komedyen ne yapsa çok konuşuluyor demiştik ama Cem Yılmaz'ın son hamlesi magazin gündeminde adeta bomba etkisi yarattı.
Cem Yılmaz Ramazan ayının ilk gecesinde alkollü paylaşım yapmış ve bu paylaşımıyla eleştirilerin de hedefi olmuştu hatırlarsanız.
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Geçtiğimiz saatlerde Levent’teki ofisinden çıkarken Muhabironline kameralarına yakalanan Cem Yılmaz, Ramazan ayının ilk gününde yaptığı paylaşım ile ilgili soruları da yanıtladı.
Ünlü komedyen içkili paylaşımı ile ilgili sorulan sorulara yalnızca gülümseyerek yanıt verdi. Yılmaz'ın arabasına oturduktan sonraki umursamaz tavırları da gözlerden kaçmadı.
İşte o anlar 👇🏻
Siz Cem Yılmaz'ın tavrı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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