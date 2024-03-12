Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Şevket Altuğ'un Son Halini Görenler Tanıyamadı
Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Şevket Altuğ'un Son Halini Görenler Tanıyamadı
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden bir tanesi olan Şevket Altuğ'un son hali görenleri şoke etti. Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarında rol alan usta oyuncunun son haline gelin birlikte bakalım!
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Türk tiyatrosu ve sinemasına adını altın harflerle yazdıran Şevket Altuğ'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
"İşte Hayat" filmi ile 1962 yılında sinemaya ilk adımını atan Altuğ, "Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Gülen Gözler" gibi unutulmaz yapımlarda da rol almıştı hatırlarsanız.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ, tam 11 kez de Altın Portakal Sinema Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı.
En son 2002 yılında Unutma Beni isimli dizi ile seyirci karşısına çıkan Altuğ, 2003 yılında oyunculuk kariyerini noktalamıştı.
O günden beri hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Şevket Altuğ'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Yeşilçam'ın usta oyuncusunun son halini görenler tanıyamadı!
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İşte Şevket Altuğ'un son hali 👇🏻
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