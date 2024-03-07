Aşko, Yeto ve Gergoyu Hayatımıza Sokan Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina Yeni Kelimenin Kilidini Açtı
Aşko, Yeto ve Gergoyu Hayatımıza Sokan Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina Yeni Kelimenin Kilidini Açtı
Bitirim ikili Samet Liçina ve Kerimcan Durmaz'ın kendilerine ait bir jargonları var biliyorsunuz ki. Ünlü ikili, hepimizin diline pelesenk olan aşko, yeto ve gergodan sonra yeni bir kelimenin daha kilidini açtılar!
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Sosyal medyanın en sevilen ikililerinden biri olan Samet Liçina ve Kerimcan Durmaz'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü ikilinin yıllardır süren dostluğunu da mutlaka duymuşsunuzdur.
Yıllardır birlikte olan Durmaz ve Liçina, değişip geliştiler ama hiç ayrılmadılar. Hatta dostlukları ve eğlence düzeyleri ile de birçok kişiyi biraz imrendirip biraz da kıskandırdılar.
Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'ya eskiden birçok sosyal medya platformunda denk gelsek de onlar kaostan ve gündemden uzak durmaya karar vermişlerdi biliyorsunuz ki.
Ünlü ikili gündemden uzak kalmaya daha fazla dayanamayarak geçtiğimiz aylarda YouTube'a geri döndüler! Hatta bir döndüler pir döndüler desek yeri...
Birlikte yemek yaptılar, gezdiler, güldüler... Her şeyden önemlisi de birlikte hem eğlenip hem de çok eğlendirdiler.
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Eğer izliyorsanız ünlü ikilinin arasındaki iletişime mutlaka hakimsinizdir. Onların hem kendilerine özel bir iletişimleri hem de jargonları var. Şimdilerde birçok kişinin diline pelesenk olan "aşk", "yeto" ve "gergo" kelimelerine de onlardan alışmıştık hatta!
Biz "Acaba yaratıcı ikiliden daha neler çıkar?" diye düşünürken Samet Liçina ve Kerimcan Durmaz geçtiğimiz saatlerde yepyeni bir kelimenin kilidini açtı.
Bizim yıllardır kullandığımız "ne münasebet" kelimesi Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina bir araya gelince oldu size "nemünesebo".
İkilinin yeni kelimelerini keşfettikleri anlar ise sosyal medyada adeta bir kahkaha tufanı yarattı!
İşte o anlar 👇🏻
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Gelin Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'nın yeni kelimesine gelen tepkilere de bir bakalım!
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