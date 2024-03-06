Bu Hafta Hastaneden Taburcu Olması Beklenen Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Settar Tanrıöğen'den Kötü Haber
Bu Hafta Hastaneden Taburcu Olması Beklenen Kızılcık Şerbeti'nin Eski Apo'su Settar Tanrıöğen'den Kötü Haber
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4L4JoKoP...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu hafta hastaneden taburcu olması beklenen Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'den kötü haber geldi.
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Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterine hayat veren usta oyuncu Settar Tanrıöğen'den hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda kötü bir haber gelmişti.
Beyin kanaması geçirdiğini öğrendiğimiz Tanrıöğen, rahatsızlığının ardından ameliyata alınmış ve ameliyatı da başarılı geçmişti.
Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketinden de oyuncusuyla ilgili açıklama gecikmemiş yapım şirketi tarafından usta oyuncunun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği bildirilmişti.
Ünlü oyuncu Tanrıöğen'in iyileşme sürecinde yeni bir ameliyat daha geçirdiği ve beyninde oluşan sıvının alındığı da gündeme gelmişti hatırlarsanız.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu hafta hastaneden taburcu olması beklenen Settar Tanrıöğen’den geçtiğimiz saatlerde kötü haber geldi.
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Bu hafta taburcu olacağı bilinen Tanrıöğen'in baş ağrılarının artması sonucunda yapılan kontrollerde 3. kez ameliyata alınması gerektiğine karar verildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre 3. kez ameliyat olan usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in tedavisi bir süre daha devam edecek.
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