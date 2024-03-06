Akıllara Seda ve Safiye Geldi: Derya Bedavacı'nın Fotoşop ve Oruç Açıklamaları Tartışmanın Ateşini Fitilledi
Akıllara Seda ve Safiye Geldi: Derya Bedavacı'nın Fotoşop ve Oruç Açıklamaları Tartışmanın Ateşini Fitilledi
Derya Bedavacı'nın kendisine yöneltilen 'fotoşop orucu bozar mı?' sorusuna verdiği cevap yepyeni bir artışmanın ateşini fitilledi. Akıllara gelen ilk isim ise Seda Sayan ile Safiye Soyman oldu.
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Müzik dünyasının en sevilen ve yetenekli isimlerinden bir tanesi olan Derya Bedavacı'yı mutlaka görmüş ya da duymuşsunuzdur.
Hatırlarsanız ünlü şarkıcı Hakan Altun ile birlikte seslendirdiği "Kavuşmalıyız" isimli parçasıyla öne çıkmıştı.
Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde yaptığı fotoşop ve oruç açıklamaları ile gündeme geldi.
Derya Bedavacı kendisine yöneltilen "Fotoşop orucu bozar mı?" sorusuna verdiği "Bence orucu bozar, kimse yapmasın. Sahtekarlığa giriyor, yalancılık sonuçta" cevabıyla yepyeni bir tartışmanın ateşini fitillemiş oldu.
Bedavacı'nın açıklamasından sonra akıllara ilk olarak sanat camiasının şop kraliçeleri olarak anılan Seda Sayan ve Safiye Soyman ikilisi geldi.
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Sizce Derya Bedavacı'nın açıklamaları bir gönderme olabilir mi? Ya da şop yapmak sizce orucu bozar mı? Hadi, yorumlarda buluşalım!
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