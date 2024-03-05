Gündemsizlik Derdine Düşen Hadise Sansasyon Yaratan Sırt Dekolteli Pozlarını Yeniden Paylaşmaya Karar Verdi
Gündemsizlik Derdine Düşen Hadise Sansasyon Yaratan Sırt Dekolteli Pozlarını Yeniden Paylaşmaya Karar Verdi
Gündemsizlik derdine düşen Hadise sansasyon yaratan sırt dekolteli pozlarını yeniden paylaşmaya karar verdi. Aynı pozları yeniden yeniden paylaşan Hadise'nin dekolte gösterme çabası bu sefer dillere düştü.
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Sosyal medyanın da dişil enerjinin de kraliçesi olarak bilinen Hadise'yi hepimiz tanıyoruz.
Biliyorsunuz ki kendisi ne dese, ne yapsa hatta ne giyse olay oluyor. Özellikle de Hadise'nin sahne danslarını ve kombinlerini sık sık konuşuyoruz!
Hadise'nin sık sık gündeme gelme nedeni sadece kariyeri değil biliyorsunuz ki. Ünlü şarkıcı, özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi!
Hatırlarsanız ünlü şarkıcı bir dönem verdiği garip pozlar ile gündeme gelmiş ve hem eleştirilmiş hem de çok beğenilmişti.
Hadise şimdilerde dekolteli pozlarıyla gündeme gelse de ünlü şarkıcının geçtiğimiz aylardaki temizlik paspasıyla verdiği pozlar sosyal medyanın diline düşmüştü.
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Şu sıralar magazin gündeminin zirvesine oturan Hadise'nin aylar önceki pozlarını yeniden paylaşması ünlü şarkıcının bu hareketleri gündeme gelmek için bilerek yaptığını düşündürttü.
Ünlü şarkıcının geçtiğimiz saatlerde aynı çekimden pozları yeniden paylaşması dikkat çekti. Aynı pozları ısıtıp ısıtıp paylaşan Hadise'nin gündeme gelme çabası dillere fena düştü.
Gelin Hadise'nin son pozuna kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Hadise'nin aynı pozları yeniden paylaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi, yorumlarda buluşalım👇🏻
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