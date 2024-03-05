117 Yaşına Giren Dünyanın En Yaşlı İnsanının Uzun Yaşam Sırrı Timeline'da Mizah Rüzgarı Estirdi
117 Yaşına Giren Dünyanın En Yaşlı İnsanının Uzun Yaşam Sırrı Timeline'da Mizah Rüzgarı Estirdi
117 yaşına giren dünyanın en yaşlı insanı Maria Morera, gençlere tavsiye verdi. Uzun yaşamın sırrını açıklayan Morera'nın tavsiyesi X kullanıcılarının diline düştü.
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Uzun yıllar boyunca yaşamak bir ceza mıdır, yoksa bir lütuf mudur sorusu hem kişisel hem de yıllardır tartışılan bir konu.
Tabii uzun yaşamı etkileyen birden çok faktörün olduğu da bir gerçek. Peki ne kadar uzun yaşamak mümkün? derseniz gelin sizi dünyanın en yaşlı kadını ile tanıştıralım.
117 yaşındaki Maria Morera, dünyanın en yaşlı insanı. 117 yaşına giren Morera'nın uzun yaşamak isteyenlere bir de tavsiyesi var!
İşte Morera'nın tavsiyesi: "Uzun yaşamanın sırrı toksik insanlardan her zaman uzak durmaktır."
Gelin bir de Morera'nın tavsiyesine gelen tepkilere bir bakalım!
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