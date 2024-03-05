Chazz İsimli Markanın Cinsel Organ Çeşnili Cipslerine Gelen Yorumlar Hayatı Sorgulattı
Chazz İsimli Markanın Cinsel Organ Çeşnili Cipslerine Gelen Yorumlar Hayatı Sorgulattı
Kaynak: https://www.reddit.com/r/funny/commen...
Birçok Youtuber ve Podcast sunucuları tarafından denenen bu ilginç aromalı cipsler Reddit'te çok konuşuldu. Birisi vajina aromalı diğeri de penis aromalı bu cipslere ve kullanıcılardan gelen yorumlardan sonra şok olmaya hazır olun. Detaylar👇
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Bu cinsel organ aromalı cipsler, Litvanya üretimli ve Chazz isimli bir abur cubur markasına ait.
"Duş sonrası mı yoksa iş sonrası tadı mı?"
"'Orman Versiyonu' bana iş sonrası tadını verecekmiş gibi geliyor. Belki bir antrenman eklemesi ardından 3 gün duş almamanın sonrası da olabilir."
"Bir arkadaşım, 'vajina aromalı' olanı denedi ve 'Evet, taze ve duş alınmış bir kadın cinsel organı gibi bir tadı var.' dedi."
"Hashsahsh, ürün test departmanını düşünün: 'Şimdi bunu tadın, sonra cipsi tadın. Yakaladık mı doğru tadı?'"
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Yukarıdaki yoruma gelen cevaba bakın, aşırı yaratıcı: "Ve insan kaynaklarına şikayet edemezsin, çünkü bu ürün araştırması ve iş tanımının bir parçası... Şimdi tadıma başla."
Hepimizin sesi olmuş: "Cidden tuhaf."
"Vay be, bu çok yumuşak bir cips... sıcak da." Arkadaşım yapma ama ya.
Hatırlıyor musunuz bir ara 'Fear Factor' diye bir yarışma programı vardı. Biri ona ithafen "Bu Fear Factor'de bir meydan okuma olabilir." demiş.
Biri tadı nasıl acaba diye sormuş sonra başka biri "Web sitelerindeki malzeme listesine göre, vajina aromalı olan ekşi krema ve soğanlı gibi görünüyor. Penis cipsi ise domatesli, baharatlı ve soslu gibi (belki barbekü?)." demiş. Araştırma yapılmış belli ki.
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"Şimdi gerçekten bir paket dolusu penis yiyebilirsin, yaşamak için ne kadar da güzel bir zaman." Buna yorum yok.
'No Chaser Podcast' isimli bir podcast'te bu iki abimiz vajina aromalı cipsi deniyor ve dediklerine göre kokusu tuzlu ve sirkeli cipse benziyormuş ve ağızda sonrasında bıraktığı tat da kadın cinsel organını andırıyormuş. Anlamaya çalışırlarken verdiği tepkiye bakın.
Barstool Sports'un paylaştığı Youtube videosundaki bu ablamız da şöyle diyor "Böyle kokuyorsa ve tadı böyleyse, istemiyorum. Alın bunu önümden."
Bu çapkın abimiz de işin duayeni herhalde çünkü tam olarak şöyle diyor: "Çok kötü ve tadı asla vajinaya benzemiyor."
"Ekşi krema ve soğan tadı var bu kadar." Zaten içindekiler bölümünde de yazıyor nasıl o tadı elde edebilirler ki? sorusu aklımızda dolanıyor şuan.
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Aynı videodan bu arkadaş da "Bu ne ya." diye bir tepki veriyor. Beğenmemiş sanırım.
Eğer videoların tamamını merak ediyorsanız👇
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Eğer Türkiye'de olsaydı bu cipsleri denemek ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım...
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