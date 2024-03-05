Chazz İsimli Markanın Cinsel Organ Çeşnili Cipslerine Gelen Yorumlar Hayatı Sorgulattı

İçindekiler kısmına baktığımızda, kadın cinsel organı aromalı cips; soğan, sarımsak, limon, ekşi krema sosu ve maya içeriyormuş. Erkek cinsel organı aromalı cipsin içeriğinde ise, domates tozu, maya ve tütsülenmiş tuz bulunmakta. İkisinin içeriğinde baharatlar ve tuzlar olsa da bu tatlar nereden akıllarına gelmiş ve neden üretilmiş kafamızda tabii ki sorular var. Erkeğin paketinde 'Orman Versiyonu' yazması da gözümüzden kaçmadı. En komik kısmı da içeriğinde ekstradan 'doğal tatlandırıcılar' bulunması. Ne kadar doğal bilemeyiz orasını da sizin hayal gücünüze bırakalım.