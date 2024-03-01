Erkek Cinsel Organına Neden 3 ya da 5 Harfli Argo Kelimeler Kullanılıyor Çok Şaşıracaksınız!
Erkek Cinsel Organına Neden 3 ya da 5 Harfli Argo Kelimeler Kullanılıyor Çok Şaşıracaksınız!
Kaynak: https://twitter.com/selinclb/status/1...
Birçoğumuzun bildiği üzere erkek cinsel organına pek de rahatça söylenemeyen bazı kelimeler kullanılıyor. Bu argo sayılabilecek 's*k' ve 'y**ak' kelimelerini neden kullanıyormuşuz, nereden çıkmış bu yaygın sözcükler gelin bir bakalım...
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Erkek cinsel organı için kullanılan argo sayılabilecek "s*k" ve "y**ak" kelimelerinin etimolojide bir açıklaması var.
Bu kelimeler yıllardır kullanılan ve herkesin bildiği, ancak çok da dile getirilmeyen sözcükler. Ancak neden böyle dediğimizin elbette bir sebebi var!
Her ne kadar argo cümlelerde kullanılan kelimeler olsa da erkeklerin cinsel organını işaret etmesinin altında yatan sebebi bir Twitter (X) kullanıcısı anlattı.
Sizler için neden erkek cinsel organına "s*k" ve "y**ak" denildiği gizemini çözdük! İşte kullanıcının açıklamaları...
İlk olarak 3 harfli argo kelimeye bir bakalım. Bu kelimenin kökeni Gök Türk Yazıtları'na dayanıyormuş, desek inanır mısınız?
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Dîvânu Lugâti't-Türk'teki bilgilere göre, "S*k‟ kelimesinin aslı Gök Türk Yazıtları'nda, "tamahkâr, istekli, hırslı" anlamındaki "suk" kelimesinden geliyormuş.
Bilge Kağan Yazıtı'nda, "Oğuz tezip Tabgaçka kirdi. Ökünüp süledim. Sukun ... oğlın yotuzın anda altım" deniyor. Yani "Oğuz kaçıp Çin'e girdi. Eseflenip ordu sevk ettim. Hiddetle, ... oğlunu, karısını orda aldım‟ cümlesinde "suk" kelimesi yer alıyor.
Dahası da var... Kullanıcı Kıpçak sözlüğüne göre "suk" kelimesinin "göz dikmek, harislenmek" anlamında olduğunu da yazdı. Karaçaylara göre ise suk, "arzu etmek, özlemek" anlamına geliyormuş.
Bu bilgilerden yola çıkarak ise "s*k"; "em/ um < am"dan gelip, "tamah edilen, istenen" anlamında olan erkek ağzı, "a**ık"a karşılık geldiğini belirtiyor: "Suk'un bir örtmece kelimesi ve kadın ağzıdır."
Erkeklik uzvu anlamındaki "s*k"in bir örten kelimesinin ise "y**ak" olup esasen "silâh, zırh‟ anlamında kullanıldığını biliyor muydunuz?
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Hatta bu kelime de Gök Türk Yazıtlarında geçiyor: "'Yaraklig kandin kelin yanya iltdi/ Silahlı nereden gelip dağıtarak gönderdi' gibi ifadeler geçmektedir."
Ancak "ya**k" sözünün ortaya çıkışı ve türeyişi hakkında farklı görüşler var.
Kullanıcının anlatımına göre, Clauson’un "yarlıg" sözünü; “Üstün asta bir emri; bazen üst bir makamdan alt makama iltifat, teveccüh” şeklinde yorumlar. Yarlıka- fiilinin dayandığı "yarlıg" isim gövdesidir.
"Y**ak" kelimesinin kökü için, "salya, sümük‟ anlamına gelen "yar‟ isim kökü bulduğunu söyleyen kullanıcı, "yoksul, sefil, miskin‟ anlamında "yar-lığ‟ , iki şeyi birbirinden ayırmak anlamındaki "yar-‟ fiil kökünü de hatırlatıyor.
Örnek olarak, "Yarak-lıg‟, Wilhelm Thomsen'in 1896 Helsingfors'da basılan sözlüğü 105'de "silah-lı‟ olarak tanımlanmıştır.
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"Yarağ/ y**ak"ın "fırsat, imkân" gibi manaları da bulunmaktadır.
14. yüzyılda Türk dili eserlerinden Nehc-ül-Feradis'te de bu kelime "kudret, takat, güç" anlamında geçmiş.
18. yüzyıla geldiğimizde ise Lügat-ı Fârisî ve Arabî'de "y**ak", "âmâde, hazır, hazırlanmış" anlamında kullanılıyormuş.
Bir rivayete göre de yarak kelimesi "uçurum kenarı, yar" anlamından zamanla türemiş olabilir.
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