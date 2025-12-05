BİM'e Çift Yönlü Şömine Isıtıcı Geliyor! 12 Aralık 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
12 Aralık 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL
VIA X45 Cep Telefonu 9.990 TL
Lego NINJAGO 429 TL
Oyuncak Ev 649 TL
Yarım Fermuarlı Polar Üst 259 TL
Kelebek Kurutmalık 679 TL
