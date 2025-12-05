onedio
BİM'e Çift Yönlü Şömine Isıtıcı Geliyor! 12 Aralık 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.12.2025 - 09:01

12 Aralık 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

"Bu içerik marka iş birliği içeriyor."

Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.190 TL

  • Kumtel Fanlı Konvektör 1.750 TL

  • Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 2.390 TL

  • Kumtel Fanlı Isıtıcı 649 TL

  • Kumtel Dikey Isıtıcı 1.850 TL

  • Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 599 TL

İndirimli ısıtıcılara buradan göz atmayı unutmayın.

VIA X45 Cep Telefonu 9.990 TL

  • VIA M45 Cep Telefonu 6.990 TL

  • Polosmart Çok Fonksiyonlu Temizlik Kiti 199 TL

  • Tag Go Takip Cihazı ve Figürlü Kılıfı 499 TL

  • Tablet Kalemi 499 TL

  • Desenli Telefon Kılıfları 149 TL

  • Telefon Kılıf Süsleri 139 TL

  • Figürlü Kulaklık Kılıfları 159 TL

  • Yüzük Telefon Tutucu 119 TL

  • Akıllı Saat Kordonları 159 TL

  • Kablo Toplayıcı Klips Set 129 TL

  • Telefon Askısı 199 TL

Lego NINJAGO 429 TL

  • Lego City Polis Arabası 399 TL

  • Lego Technic Arazi Yarışı Arabası 699 TL

  • Lego Technic Ağır İş Buldozeri 395 TL

  • Lego Duplo Polis Motosikleti 399 TL

  • Lego Gül 599 TL

  • Lego Friends Macera Kampı Okçuluk Alanı 539 TL

  • Lego Classic Yiyecek Arkadaşlar 419 TL

  • Oyuncak Bulaşık Sepeti 159 TL

  • Oyuncak Elektrik Süpürgesi Standlı 549 TL

  • Oyuncak Meyve Kesme Seti 199 TL

  • Çocuk Şemsiye 199 TL

  • Pelüş Büyük Dinozor 499 TL

  • Yazar Kasa ve Hamburger Seti 479 TL

  • Çocuk Odası Kitaplığı 899 TL

  • Çok Amaçlı 3 Katlı Raf 499 TL

Lego setlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Oyuncak Ev 649 TL

  • Keçemino Duvar Halısı 359 TL

  • Lisanslı Sihirli Boyama Kitabı 87 TL

  • Emzikli Ağlayan ve Konuşan Bebek 299 TL

  • Oyuncak Çöp Kamyonu 169 TL

  • Oyuncak Ev Aletleri 129 TL

  • Lisanslı Balonlar 35 TL

Yarım Fermuarlı Polar Üst 259 TL

  • Tam Fermuarlı Polar Üst 289 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 509 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 549 TL

  • Dokuma TV Battaniyesi 189 TL

  • Welsoft Kırlent Kılıfı 169 TL

  • Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 899 TL

  • Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 429 TL

  • Bisiklet Yaka Pijama Takımı 359 TL

  • Kiğılı Oduncu Gömlek 549 TL

  • Ekose Desenli Terlik 209 TL

  • Large Hurç 79 TL 

  • Jumbo Hurç 139 TL

Kelebek Kurutmalık 679 TL

  • Ütü Masası 849 TL

  • Cam Pipet ve fırça seti 49 TL

  • Tefal Manuel Rondo 699 TL

  • Tefal Şef Bıçağı 449 TL

  • Santoku Bıçağı 349 TL

  • Tefal 24 cm Simplicty Tava 629 TL

  • Tefal 32 cm 849 TL

  • Ütü Masası Kılıfı 89 TL

  • Kek Kalıbı Çeşitleri 159 TL

  • Karnıyarık Tenceresi 449 TL

  • Erzak Saklama Kabı 65 TL

  • Buzdolabı Organizeri 99 TL

