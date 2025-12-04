ŞOK'a Valiz Seti Geliyor! 6 Aralık 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

onedio
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
04.12.2025 - 14:28

ŞOK 6 - 9 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 6 - 9 Aralık 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Karakterli Peluş Kulaklık 149 TL

Karakterli Peluş Kulaklık 149 TL

  • Taç Model Pelüş Kulaklık 169 TL 

  • Hareketli Peluş Kulaklık 249 TL 

  • Peluş Yastık Ahtapot 100 TL 

  • Dekoratif Pelüş Yastık 149 TL 

  • Çocuk Havlu Külotlu Çorap 100 TL 

  • Kedi Figürlü Pelüş Saç Bandı 75 TL 

  • Figürlü Saç Kurutma Beresi 75 TL 

  • Kadın Kadife Tek Alt 199 TL 

  • Kadın Kadife Takım 479 TL 

  • Kadın Toparlayıcı Termal Tayt 169 TL

  • Erkek Polar Gömlek 379 TL 

  • 2'li Kadın / Erkek Havlu Soket Çorap 75 TL 

  • Kadın Ev Botu 199 TL 

  • Kadın / Erkek Terlik 64,95 TL 

  • ABS Kabin Boy Valiz 579 TL 

  • ABS Orta Boy Valiz 679 TL 

  • ABS Büyük Boy Valiz 769 TL

Pelüş Maymun 249 TL

Pelüş Maymun 249 TL

  • Pelüş Kedi 399 TL 

  • Barbie Moda İkonu Ken 399 TL 

  • Mini Karakterler 69,95 TL 

  • Canavar Çek Bırak Araba 139 TL 

  • Damperli Kamyon 249 TL 

  • Kanatlı Sevimli At 149 TL

  • Sürpriz Yumurta 25 TL 

  • 3D Çiftlik Puzzle 199 TL 

  • Sürtmeli Pick Up 299 TL 

  • Çek Bırak Pick Up 129 TL 

  • Büyük Teker Jip 149 TL 

  • Yan Sepetli Motosiklet 100 TL 

  • Buz Kırma Oyunu 149 TL 

  • Tetra Tower Denge Oyunu 100 TL 

  • Sürtmeli Dino Mini İş Araçları 75 TL

  • Barbie Oyun Hamuru Seti 75 TL

  • Renk Renk Sevimli Eğlence Kitapları 50 TL

50 TL ve üzeri alışverişlerde;

  • 30'lu Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped 95 TL 

  • 50 ml Loreal Kolajen Bakımı Krem 179 TL 

  • Torku Tam Yulaflı / Tam Buğdaylı / Premio Bisküvi 39 TL 

  • Domestos Yoğun Çamaşır Suyu 45 TL

  • 100'lü Sleepy Easy Clean Yüzey Temizlik Havlusu 60 TL

