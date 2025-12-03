onedio
500 TL ve Altına Alabileceğiniz Birbirinden Kullanışlı Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
03.12.2025 - 14:50

500 TL altına alabileceğiniz kullanışlı ürünler ile hem evde hem dışarıda ihtiyacınız olan pratik ürünleri sizin için bir araya getirdik! Akıllı tartılardan çakmaktaşı setlerine kadar birbirinden farklı ürünler, günlük yaşamınızı kolaylaştırırken konfor ve kullanım rahatlığı sunacak. Gelin bu ürünlere birlikte bakalım.

Bu içerik 03.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Dijital Baskül Bluetooth Vücut Analizi, akıllı teknolojiyi evde tartıya taşımak isteyenler için ideal bir cihaz.

Android ve iOS uyumlu bu akıllı tartı, sadece kilonuzu ölçmekle kalmayıp, yağ oranı, kas kütlesi ve su oranı gibi vücut analizlerini de yaparak sağlığınızı takip etmenizi kolaylaştırıyor.

LED USB Şarjlı El Feneri, kompakt boyutuna rağmen ultra parlak ışık gücüyle fark yaratıyor.

Enerji sınıfı A++ sayesinde uzun süreli kullanımda elektrik tasarrufu sağlarken, USB şarj özelliğiyle pillerle uğraşmadan hızlıca şarj edilebiliyor. Mini boyutu sayesinde çantanızda veya arabanızda kolayca taşınabilirsiniz.

Araba Ayna Yağmur Kaydırıcı Film, dikiz aynasında buğulanmayı ve su birikmesini önleyerek sürüş güvenliğini artırıyor.

Su geçirmez yapısı sayesinde yağmurlu havalarda görüşünüzü net tutarken, kolay uygulanabilen filmi sayesinde aynanızı çizmeden koruma sağlıyor.

Sinek Raketi Sivrisinek Öldürücü, UV ışıklı 8 parçalık seti ve güçlü 3000V elektrik akımıyla sivrisineklerle savaşta etkili bir çözüm sunuyor.

Dik durabilen standı sayesinde masa üzerinde veya istediğiniz zeminde rahatlıkla kullanabilir, 1500 mAh bataryasıyla uzun süreli çalışmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Hem evde hem açık alanlarda pratik ve güvenli bir şekilde sivrisinekleri yok etmek için ideal bir yardımcı.,

UFO 3lü Anahtarlı Grup Priz

UFO 3’lü Anahtarlı Grup Priz, 5 metre uzunluğundaki kablosu ve 16A/250V kapasitesiyle hem ev hem ofis kullanımına uygun pratik bir ürün.

Kullanıcı yorumu;

Beğendim. Kablo uzunluğu gayet iş kolaylaştırıyor. Tavsiye ederim.

Kablosuz Çift Bantlı USB Adaptör, Wi‑Fi bağlantısını güçlendirmek isteyenler için gayet güçlü ve kullanışlı bir ürün.

Çift bant desteği sayesinde hem 2.4 GHz (200 Mbps) hem de 5 GHz (433 Mbps) hızlarla internette gezinmek ya da video/oyun gibi yüksek bant genişliği isteyen işler için yeterli.

Beslenme kutuları arasında çok satanlar listesinde 1. sırada yer alan Busstier Sefer Tası ve Beslenme Çantası, hem şık hem pratik bir çözüm sunuyor.

Hava kilitli tasarımı sayesinde yiyeceklerinizi sızdırmadan taşırken, 6 ayrı bölmesiyle farklı yiyecekleri birbirine karıştırmadan saklamanıza yardımcı oluyor.

Jouis Profesyonel Bıçak Bileme Makinesi

Mutfakta keskin bıçaklarla çalışmayı sevenler için pratik ve etkili bir ürün. Bıçaklarının keskinliğini kolayca geri kazandırmak isteyenler için çok kullanışlı. 

Orret Home Acil Durum Magnezyum Çubuk & Çakmaktaşı Seti, doğa tutkunları ve maceraperestler için vazgeçilmez bir hayatta kalma aracı!

Kamp, karavan veya doğa yürüyüşlerinde kolayca ateş yakmanızı sağlar. Set, magnezyum çubuğu, çakmak taşı ve düdük gibi hayati aksesuarlarla donatılmış.

Hocerlu Araç Cep Telefonu Tutucu

Otomatik klips mekanizması sayesinde telefonunuzu tek elle kolayca yerleştirip çıkarabilir, ayarlanabilir tasarımıyla hem camda hem torpidoda kullanabilirsiniz.

