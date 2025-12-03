500 TL ve Altına Alabileceğiniz Birbirinden Kullanışlı Ürünler
500 TL altına alabileceğiniz kullanışlı ürünler ile hem evde hem dışarıda ihtiyacınız olan pratik ürünleri sizin için bir araya getirdik! Akıllı tartılardan çakmaktaşı setlerine kadar birbirinden farklı ürünler, günlük yaşamınızı kolaylaştırırken konfor ve kullanım rahatlığı sunacak. Gelin bu ürünlere birlikte bakalım.
Bu içerik 03.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Dijital Baskül Bluetooth Vücut Analizi, akıllı teknolojiyi evde tartıya taşımak isteyenler için ideal bir cihaz.
LED USB Şarjlı El Feneri, kompakt boyutuna rağmen ultra parlak ışık gücüyle fark yaratıyor.
Araba Ayna Yağmur Kaydırıcı Film, dikiz aynasında buğulanmayı ve su birikmesini önleyerek sürüş güvenliğini artırıyor.
Sinek Raketi Sivrisinek Öldürücü, UV ışıklı 8 parçalık seti ve güçlü 3000V elektrik akımıyla sivrisineklerle savaşta etkili bir çözüm sunuyor.
UFO 3lü Anahtarlı Grup Priz
Kablosuz Çift Bantlı USB Adaptör, Wi‑Fi bağlantısını güçlendirmek isteyenler için gayet güçlü ve kullanışlı bir ürün.
Beslenme kutuları arasında çok satanlar listesinde 1. sırada yer alan Busstier Sefer Tası ve Beslenme Çantası, hem şık hem pratik bir çözüm sunuyor.
Jouis Profesyonel Bıçak Bileme Makinesi
Orret Home Acil Durum Magnezyum Çubuk & Çakmaktaşı Seti, doğa tutkunları ve maceraperestler için vazgeçilmez bir hayatta kalma aracı!
Hocerlu Araç Cep Telefonu Tutucu
