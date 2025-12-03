onedio
Bugün İndirimde Neler Var? DeFacto İndiriminden Pierre Cardin Ürünlerine 3 Aralık 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? DeFacto İndiriminden Pierre Cardin Ürünlerine 3 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
03.12.2025 - 12:12

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 3 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! DeFacto indiriminden Pierre Cardin ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 03.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

DeFacto Relax Fit Bisiklet Yaka Tunik, rahat ve günlük stil sevenler için şimdi fırsat fiyatıyla!

Oversize kesimi ve yumuşak dokusuyla hem evde hem dışarıda giyebileceğin pratik bir üst.

Linki burada

Bugün Amazon’da indirime giren JACK & JONES Bomber Erkek Mont, soğuk havalarda şehir stiline modern bir dokunuş katacak!

Şişme dokusu, kapüşonundaki suni kürk detayı ve günlük kombinlere uyum sağlayan tasarımı sayesinde ister jean ister baggy pantolonla rahatça kullanabilirsiniz.Bugün %16 indirimli.

Linki burada

Merrell Speed Eco Kadın Yürüyüş Ayakkabısı, bu kış gardırobuna mutlaka eklemen gereken modellerden!

Eğer doğa yürüyüşleri, şehir gezileri ya da günlük kullanımlar için konforlu, çevreci ve güvenilir bir ayakkabı arıyorsan bu model kesinlikle listenin başında olmalı.Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

ONLY ONLVERA Faux Leather Short Jacket

Kısa boyu ve suni deri dokusuyla kış gardırobuna hem modern hem de sofistike bir dokunuş katacak.

Bugün %14 indirimde.

Linki burada

Kahve Dünyası’nın “2. ürün 1 TL” kampanyasına mutlaka göz atın!

Ürünlere buradan göz atabilirsiniz.

Salomon'a Özel %35'e varan indirimli fiyatlar ve kuponları kaçırmayın!

Outdoor severler için hem performans hem fiyat açısından gerçekten kaçırılmayacak bir dönem!

Linki burada

DeFacto ürünlerinde %70'e varan sonbahar fırsatlarını sakın kaçırma!

Gardırobunu yenilemek ya da sezonun trend parçalarını uygun fiyata kapmak isteyenler için bu fırsatlar kaçmaz!

Ürünler burada

Kiğılı Yarım Fermuarlı Nakışlı Polar Sweatshirt, bugün Hepsiburada'da indirimde!

Yarım fermuarlı tasarımı, dik yaka detayı ve yumuşak polar kumaşıyla hem evde hem de dışarıda rahatlıkla kullanabilirsiniz. 

İndirimli fiyatı 399,99 TL

Linki burada

Large Fitness Paketi %35 İndirimli!

Antrenman öncesi ve sonrası için ihtiyacın olan ürünler avantajlı fiyata bir arada!

İndirimli fiyatı 1999 TL

Linki burada

Gimcat Multi Vitamin Paste 12 Vitaminli Kedi Malt Macunu %44 İndirimli!

Kediler için, 12 yaşamsal vitamin içeren, dış etkenlere karşı vücudun doğal savunma sistemini güçlendiren bu macunu indirimli fiyatıyla kaçırmayın.

İndirimli fiyatı 166,50 TL.

Linki burada

Seçili Ürünlerde 1 Alana 1 Hediye Fırsatı Son Gün !

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Tüm Pierre Cardin Ürünlerinde %60'a Varan İndirimler!

Pierre Cardin 4’lü Gecelik Çeyiz Takımı, zarif tasarımı ve konforlu dokusuyla favoriniz olmaya aday.

İndirimli fiyatı 2,948.40 TL.

Linki  burada

Tüm 50 Ml Parfümlerde 3 al 2 öde fırsatı!

En çok satan bayan parfümler 450 TL yerine 250 TL.

Linki burada

