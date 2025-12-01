onedio
Bu Kış Sokak Stiline Hazırsan Tam Benlik Diyeceğin 5 Kombin Önerisi

Ceren Tarı
01.12.2025 - 17:00

Bu kışın sokak modasına uygun ve tam size göre 5 kombin önerisini sizin için özenle hazırladık. Geniş kesimli hoodielerden, bol paça pantolonlara kadar herkesin beğenisini kazanacak şık ve rahat parçaları bir araya getirdik. Bu kombinlerle, kışın soğuk günlerinde bile stilinizi konuşturabilir, kendinizi hem özgür hem de rahat hissedebilirsiniz.

Rahatın ön plandaysa bu şık vintage ceketin içine sade bir basic t-shirt giyerek zamansız ve şık bir dokunuş katabilirsin. Altına nakış detaylı baggy pantolon eklediğinde hem rahat hem de tarz dolu bir sokak stili yakalamış olursun.

Kombini tamamlamak için spor ayakkabılar veya minimal aksesuarlarla görünümünü dengeleyebilirsin.

Baggy Pantolon  burada

Vintage Zip Ceket 

Premium Oversize Tişört linki burada

Kombinin yıldızı kesinlikle Archıve Label Oversıze T-shırt! Bu tişörtün altına uzun kollu gri bir body giyerek farkını ortaya çıkarabilirsin.

Altına oversize eşofman ekleyip, son dokunuş olarak havalı bir şapka taktığında hem rahat hem de stil sahibi bir sokak stili kombini ortaya çıkacak.

ARCHIVE LABEL PREMIUM OVERSIZE T-SHIRT

Basic Premium Long Sleeve

Bu stilin yıldızı Super Baggy Pantolon! Üstüne beyaz bir body suit giyerek kombini sade ama dikkat çekici hâle getirebilirsin. Pantolona ekstra stil katacak şık bir kemer önerimiz de aşağıda.

Son dokunuş için oversize hoodie üstüne atarak hem rahat hem de göz alıcı bir sokak stili kombini yaratabilirsin. Rahatlık ve tarzı bir arada sunmak işte bu kadar kolay!

Super Baggy Pantolon

Basic Premium Body Suit

Buckle Detaylı Kemer

Etek kombinlerini sevenler için harika bir öneri: Siyah mini etek üzerine oversize hoodie giyerek hem şık hem de spor bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Kombini tamamlamak için uzun çoraplar ve ona uyumlu şık bir çanta ekleyerek hem tarzınızı ortaya koyabilir hem de cool bir sokak stili havası yaratabilirsiniz. Bu şekilde rahatlık ve stil bir arada!

Siyah Mini Etek

Nakışlı Premium Oversize Hoodie

Eşofman takımlarını sevenler için şık bir öneri: Pembenin ve siyahın şahane uyumuyla hazırlanmış alt‑üst eşofman takımı, rahatlığın yanında tarz da sunuyor. Kombini beyaz şık çoraplar ve Corvus Rave güneş gözlüğü ile tamamlayarak hem spor hem de dikkat çekici bir stil yaratabilirsiniz.

Oversize Hoodie ve  Oversize Eşofman Altı burada

Corvus Rave Güneş Gözlüğü

VOID Rebirth Havlu Çorap

