''Cihan ve Alya Boşanamadı!'' Uzak Şehir 40. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
“Uzak Şehir” dizisinin 40. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için, bu bölümdeki kıyafetleri ve benzerlerini bir araya getirdik. Hadi, vakit kaybetmeden sahnelere ve kombin detaylarına geçelim!
Alya’nın çok beğenilen kabanlarına bir yenisi daha eklendi! Bu şık kruvaze kaban Olcay markasından.
Alya’nın bu sahnede ona çok yakışan melanj desenli kazağını siz de günlük hayatta kumaş pantolonlarla ya da jeanlerle rahatça kombinleyebilirsiniz.
Benim gibi trençkot bağımlısıysanız, eminim siz de Zerrin’in bu sahnede giydiği kemerli kısa trençkotu çok beğenmişsinizdir. Bu şık trençkot Manuka markasının.
Alya’nın bu sahnede giydiği salaş triko hırka Olcay markasından. Eğer içine giydiği uzun kemerli elbiseyi de merak ediyorsanız, o elbise de Zara’dan!
Hepimizi çok üzen boşanma sahnesinde Alya’nın kombininin nereden olduğunu tabii ki merak ettik. Bu şık kombin Muse For All markasından!
