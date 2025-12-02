onedio
''Cihan ve Alya Boşanamadı!'' Uzak Şehir 40. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
02.12.2025 - 15:57

Uzak Şehir” dizisinin 40. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı?  Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için, bu bölümdeki kıyafetleri ve benzerlerini bir araya getirdik. Hadi, vakit kaybetmeden sahnelere ve kombin detaylarına geçelim!

Bu içerik 02.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Alya’nın çok beğenilen kabanlarına bir yenisi daha eklendi! Bu şık kruvaze kaban Olcay markasından.

Sahnedeki duruşunu hem güçlü hem zarif gösteren harika bir parça olmuş.

Olcay Kruvaze Kaban burada

Alya’nın bu sahnede ona çok yakışan melanj desenli kazağını siz de günlük hayatta kumaş pantolonlarla ya da jeanlerle rahatça kombinleyebilirsiniz.

Bu şık kazak NetWork markasından.

 Melanj Desenli Yün Karışımlı Kazak burada

Benim gibi trençkot bağımlısıysanız, eminim siz de Zerrin’in bu sahnede giydiği kemerli kısa trençkotu çok beğenmişsinizdir. Bu şık trençkot Manuka markasının.

Manuka Kemerli Kısa Trençkot buradan göz atabilirsiniz.

Alya’nın bu sahnede giydiği salaş triko hırka Olcay markasından. Eğer içine giydiği uzun kemerli elbiseyi de merak ediyorsanız, o elbise de Zara’dan!

Olcay Uzun Salaş Triko Hırka linki burada!

Kemerli uzun elbise burada.

Bu elbisenin benzerini ve uygun fiyatlısını sizin için bulduk!

Hepimizi çok üzen boşanma sahnesinde Alya’nın kombininin nereden olduğunu tabii ki merak ettik. Bu şık kombin Muse For All markasından!

Shine Ceket , Bera GömlekNica Pantolon linki 

Sizin içi pantolonun daha uygun fiyatlısını ve benzerini bulduk!

Ceketin daha uygun fiyatlısı ve benzeri burada

Gömlek önerimiz burada

