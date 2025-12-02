onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Giyim
, Hediye
Günün Fırsatı: Kışı Sıcacık Geçirmenizi Sağlayacak UGG Classic Short II İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Kışı Sıcacık Geçirmenizi Sağlayacak UGG Classic Short II İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
02.12.2025 - 11:13 Son Güncelleme: 02.12.2025 - 11:15

Soğuk günler geliyor hem ayaklarını sıcacık tutacak hem de tarzını tamamlayacak bir bot arıyorsanız, konforuyla ikonik stili bir arada sunan UGG Bot günün fırsatları arasında uygun fiyatıyla sizi bekliyor. Stoklar tükenmeden acele edin!

Bu içerik 02.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sıcaklık ve Rahatlık Bir Arada!

Sıcaklık ve Rahatlık Bir Arada!

Ayağını gün boyu sıcak ve konforlu tutacak UGG Classic Short II’nin iç kısmı 17 mm Twinface koyun derisi (sheepskin) ile kaplı.

Dış yüzeyinde ise gerçek süet deri kullanılmış; bu sayede hem yumuşak bir dokunuş hem de doğal bir zarafet hissi veriyor. Sert kış günlerinde çorap üstü rahat kullanım imkanı bile sunuyor.

Günlü Hayata Uygun Hafif, Yastıklı Taban

Günlü Hayata Uygun Hafif, Yastıklı Taban

Yürüyüş veya günlük kullanımda bilek desteği, rahat iç taban ve yastıklamalı dış taban ile ayağınızı yormadan günü geçirmenizi sağlıyor. 

Dış taban ise hem ıslak hem kuru zeminlerde iyi tutuş sağıyor.

Süet üst yüzey, önceden uygulanmış su ve leke itici işlem sayesinde hafif yağmur, nem ya da hafif kar gibi koşullarda dayanıklılık gösteriyor.

Süet üst yüzey, önceden uygulanmış su ve leke itici işlem sayesinde hafif yağmur, nem ya da hafif kar gibi koşullarda dayanıklılık gösteriyor.

Bu koruma sayesinde bot hem şehir içinde günlük kullanımda hem de kış dışı aktivitelerinde uzun süre formunu koruyor. 

UGG Classic Short II, konfor, sıcaklık ve stile önem verenler için kış boyunca “günün favorisi” olmaya aday. Hem sade kıyafetlerle hem de kış gardırobunuzla uyumlu. Eğer siz de hem rahat hem şık bir bot arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın!

%47 indirimiyle burada sizi bekliyor.

Günü fırsatlarına göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın