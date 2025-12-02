onedio
Bugün İndirimde Neler Var? U.S. Polo Assn İndiriminden Salomon Ürünlerine 2 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı
02.12.2025 - 12:38

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 2 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  U.S. Polo Assn indiriminden Salomon ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 02.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren UGG Kadın W Classic Short II bot, kış stiline hem sıcaklık hem de konfor katmak isteyenler için harika bir fırsat!

Suya dayanıklı süet yapısı ve yumuşacık iç astarıyla soğuk günlerde ayakları sıcacık tutacak.

Bugün %47 indirimde

Linki burada

Jouis Su Matarası Motivasyonel 3'lü Set, bugün kaçırılmayacak fırsatlardan biri!

Motivasyon yazıları sayesinde gün içinde su içmeyi unutturmayan bu şık suluklar, dayanıklı malzemesi ve farklı boyut seçenekleriyle ihtiyaca göre yanında taşıması da çok kolay. Linki burada

Voit Trendfit Geniş Yürüyüş Alanı ve Darbe Emici Zeminli Katlanabilir Koşu Bandı

Evde spor yapmayı sevenler için gerçekten güçlü bir aday. 2.0 HP motoru ve geniş 42×120 cm yürüyüş alanıyla yürüme veya hafif koşular için yeterli alan sunuyor.

Bugün %16 indirimde.

Linki burada

PSR Aksesuar Apple Watch Uyumlu Hasır Kordon, her ortamda sade şıklık arayanların favorisi!

Örgü tasarımlı hasır yapısı sayesinde bilekte hem hafif hem de modern bir duruş sağlıyor.

Bugün %11 indirimde.

Linki burada

DeFacto ürünlerinde %70'e varan sonbahar fırsatları!

DeFacto Yeşil Regular Fit Dik Yaka Fermuarlı Polar Sweatshirt, soğuk havalarda rahatlık ve sıcaklığı bir arada sunan, günlük kullanıma çok uygun bir parça.

Sepete özel fiyatı 359,99 TL.

Linki burada

Bu kış dolabınızda mutlaka olması gereken bir model: Salomon X Ultra 4 Mid GTX Erkek Bot.

Hem su geçirmez Gore-Tex yapısı hem de sağlam tabanı ile karlı, yağmurlu ya da çamurlu havalarda bile ayağınızı kuru ve güvenli tutar. 

Sepete özel fiyatı 7.599,20 TL.

Linki burada

Yılbaşına özel oyuncaklarda sepette %50'ye varan indirimler!

Lego'dan kutu oyunlarına birçok seçeneğe buradan göz atabilirsiniz.

Kahve Dünyası Çekirdek Espresso, bugün Hepsiburada'da kaçırılmaması gereken fırsatlardan biri.

Kahve Dünyası’nın 1000 gramlık espresso çekirdek kahvesi, yoğun aromayı sevip her fincanda aynı kaliteyi arayanlar için tam bir keyif kaynağı. 

1.050 TL yerine 605,00 TL.

Linki burada

Grimelange’in dev indirimlerinde son gün! Elbise kategorisinde sepette ekstra fırsatlar seni bekliyor.

%10 indirime ek  2 ürün alımında %5, 3 ürün alımında %10 ek indirim ve sürpriz kuponlarla alışverişini daha da kazançlı hale getirebilirsin. 

Linki burada

Mac tüm ürünlerde %30 indirimde geri sayım!

Mac Silky Matte Lipstick, sepette 909,30 TL.

Linki burada

Tüm U.S Polo Assn ürünlerinde %55'e varan indirimler!

U.S. Polo Assn. kadın 5’li lastikli slip seti, hem günlük konfor hem de zarif bir iç giyim deneyimi arayanlar için gerçekten hoş bir tercih.

1,323.00 TL yerine 595.35 TL.

Linki burada

Brit Fresh Mamalarda %34 indirim ve konserve mama hediye!

Brit Fresh Tavuk ve Patatesli Yetişkin Köpek Maması, yetişkin köpeklerin tüm besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özenle formüle edilmiş.

İndirimli fiyatı 3.570,00 TL.

Linki burada

Fropie ürünlerinde 2 al 1 öde kampanyasını kaçırmayın!

Vegan High Protein Bar Tanışma Paketi ile farklı aroma ve tatları keşfetmenin tam zamanı! Hepsini deneyebilir, üstelik indirimli fiyatıyla hem lezzet hem de uygun fiyat avantajını bir arada yakalayabilirsiniz.

%15 indirimiyle  945.00 TL.

Linki burada

Tüm Cacharel Ürünlerinde %50'ye Varan İndirimler!

Cacharel Likralı Klasik Atlet bugün indirimli fiyatıyla 500.00 TL.

Linki burada

