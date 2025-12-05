İçindeki Çocuğun Hangi Sözü Duymaya İhtiyacı Var?
Hepimizin içinde bir çocuk var. Bu çocuk bazen neşeli, bazen hüzünlü, bazen de öfkeli olabilir. Ama en önemlisi, bu içimizdeki çocuk bazı sözleri duymaya ihtiyaç duyar. Bu, hem kendimizle olan ilişkimizi güçlendirecek hem de bize daha fazla iç huzuru ve mutluluk getirecektir. İçimizdeki çocuğun hangi sözleri duymaya ihtiyaç duyduğunu anlamak ve bu sözleri ona söylemek, hem kendimizle olan ilişkimizi güçlendirebilir hem de bize daha fazla iç huzuru ve mutluluk getirebilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kendini en çok hangi durumda savunmasız hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Bir sorun yaşadığında ilk eğilimin nedir?
3. İnsanlardan neyi duymak sana iyi gelir?
4. Çocukken seni en çok ne üzerdi?
5. Şu an hayatında en çok neye ihtiyaç duyuyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir yakınından bir hediye alacak olsan ne istemeyi seçerdin?
7. Kendinle ilgili en çok hangi düşünce seni yoruyor?
8. Son olarak birine açılmadan önce neyi düşünürsün?
Seni duyuyorum, anlıyorum.
Kendine güven, yapabilirsin.
Sen seviliyorsun, yalnız değilsin.
Hatalarınla da değerlisin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın