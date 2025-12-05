İçindeki Çocuğun Hangi Sözü Duymaya İhtiyacı Var?

İçindeki masum çocuk, tıpkı bir çiçek gibi, şefkat ve sevgiyle beslenmeye muhtaç. Bu sevgiyi hissettiğinde, güneşin ilk ışıklarıyla uyanan bir çiçek gibi, canlanıyor ve tüm güzelliğini sergiliyorsun. Sevildiğini ve değerli olduğunu duyduğunda, sanki bir kraliçe gibi taç giyiyorsun ve bu senin üzerinde adeta bir güven ve sıcaklık manto oluşturuyor. Bazen, hayatın karmaşası içinde yalnızlık hissi seni sarabilir, sanki bir adada tek başına kalmışsın gibi hissedebilirsin. Fakat unutma ki, bu hisler senin değersiz olduğun anlamına gelmez. Aksine, bu duygular senin ne kadar hassas ve duygusal bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Kalbin, bir kuşun kanadı kadar yumuşak, bir bebek kadar hassas ve bir köpeğin gözleri kadar sevilmeye açık. Bu özelliklerinle, herkesin hayranlıkla bakacağı bir tablo oluşturuyorsun. Seni tanıyan herkes, bu güzelliklerin farkında ve seni olduğun gibi seviyor. Unutma, sen bir sanat eserisin ve her bir detayınla kıymetlisin.