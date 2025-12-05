onedio
İçindeki Çocuğun Hangi Sözü Duymaya İhtiyacı Var?

İçindeki Çocuğun Hangi Sözü Duymaya İhtiyacı Var?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
05.12.2025 - 09:22

Hepimizin içinde bir çocuk var. Bu çocuk bazen neşeli, bazen hüzünlü, bazen de öfkeli olabilir. Ama en önemlisi, bu içimizdeki çocuk bazı sözleri duymaya ihtiyaç duyar. Bu, hem kendimizle olan ilişkimizi güçlendirecek hem de bize daha fazla iç huzuru ve mutluluk getirecektir. İçimizdeki çocuğun hangi sözleri duymaya ihtiyaç duyduğunu anlamak ve bu sözleri ona söylemek, hem kendimizle olan ilişkimizi güçlendirebilir hem de bize daha fazla iç huzuru ve mutluluk getirebilir.

1. Kendini en çok hangi durumda savunmasız hissedersin?

1. Kendini en çok hangi durumda savunmasız hissedersin?

2. Bir sorun yaşadığında ilk eğilimin nedir?

2. Bir sorun yaşadığında ilk eğilimin nedir?

3. İnsanlardan neyi duymak sana iyi gelir?

3. İnsanlardan neyi duymak sana iyi gelir?

4. Çocukken seni en çok ne üzerdi?

4. Çocukken seni en çok ne üzerdi?

5. Şu an hayatında en çok neye ihtiyaç duyuyorsun?

5. Şu an hayatında en çok neye ihtiyaç duyuyorsun?
6. Bir yakınından bir hediye alacak olsan ne istemeyi seçerdin?

6. Bir yakınından bir hediye alacak olsan ne istemeyi seçerdin?

7. Kendinle ilgili en çok hangi düşünce seni yoruyor?

7. Kendinle ilgili en çok hangi düşünce seni yoruyor?

8. Son olarak birine açılmadan önce neyi düşünürsün?

8. Son olarak birine açılmadan önce neyi düşünürsün?

Seni duyuyorum, anlıyorum.

Evet, o küçük benlik, belki de uzun zamandır sessiz çığlıklar atıyor, kendini ifade etmeye çalışıyor ama bir türlü duyulmadığını hissediyor. İşte bu noktada, onu görmezden gelmek yerine, ona kulak vermek gerekiyor. Bir düşünün, belki de gerçek ihtiyaçlarınız, duygularınız ve en kırılgan yanlarınız uzun zamandır kabul görmek için bekliyor. İçinizdeki çocuk, belki de sadece anlaşılmak, duyulmak ve kabul görmek istiyor. Birçok insan, duygusal yaralarını ve korkularını görmezden gelmeyi tercih eder. Ancak bu, onların var olmadığı anlamına gelmez. Aksine, bu duygular ve korkular, görmezden gelindikçe daha da büyür ve kontrol edilemez hale gelir. İşte bu yüzden, içimizdeki çocuğa kulak vermek, onun duygularını ve ihtiyaçlarını kabul etmek, ona sevgi ve anlayışla yaklaşmak önemlidir.

Kendine güven, yapabilirsin.

İçindeki çocuk, senin en saf hali, biraz cesaret ve destek bekliyor. Belki de sürekli güçlü olmanın yükünü taşıyorsun, belki de her zaman kontrolü elinde tutmanın stresiyle yaşıyorsun. Ama unutma ki, zaman zaman yönlendirilmek, motive edilmek ve biraz da olsa destek görmek istemek en doğal hakkın. Başarısızlık korkusu, belki de senin en büyük tetikleyicin. Ancak bu korku, senin potansiyelini gölgelememeli. Çünkü senin içinde bir dünya var ve bu dünya, keşfedilmeyi bekleyen birçok hazineyi barındırıyor. Belki de tek ihtiyacın olan, birinin sana 'Ben sana inanıyorum.' demesi ve senin de bu sözlere inanman.

Sen seviliyorsun, yalnız değilsin.

İçindeki masum çocuk, tıpkı bir çiçek gibi, şefkat ve sevgiyle beslenmeye muhtaç. Bu sevgiyi hissettiğinde, güneşin ilk ışıklarıyla uyanan bir çiçek gibi, canlanıyor ve tüm güzelliğini sergiliyorsun. Sevildiğini ve değerli olduğunu duyduğunda, sanki bir kraliçe gibi taç giyiyorsun ve bu senin üzerinde adeta bir güven ve sıcaklık manto oluşturuyor. Bazen, hayatın karmaşası içinde yalnızlık hissi seni sarabilir, sanki bir adada tek başına kalmışsın gibi hissedebilirsin. Fakat unutma ki, bu hisler senin değersiz olduğun anlamına gelmez. Aksine, bu duygular senin ne kadar hassas ve duygusal bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Kalbin, bir kuşun kanadı kadar yumuşak, bir bebek kadar hassas ve bir köpeğin gözleri kadar sevilmeye açık. Bu özelliklerinle, herkesin hayranlıkla bakacağı bir tablo oluşturuyorsun. Seni tanıyan herkes, bu güzelliklerin farkında ve seni olduğun gibi seviyor. Unutma, sen bir sanat eserisin ve her bir detayınla kıymetlisin.

Hatalarınla da değerlisin.

Bir çocuğun kalbinde saklı olan en büyük arzu, koşulsuz kabul görmektir. Bu, büyüdükçe içimizde bir yerlere saklanan o çocuğun da en büyük ihtiyacıdır. Herkesin arzusu, kusursuz olmak zorunda olmadığını, hatalar yapabileceğini duymaktır. Bazen, geçmişin gölgelerinde saklı kalan hatırlanmayan anılar, belki de bir zamanlar fazla eleştirildiğimiz, hatalarımızın büyütülerek suçlandığımız zamanlardır. Ancak, unutulmamalıdır ki, hata yapmak insan olmanın en doğal parçasıdır. Hatalar, hayatın bize sunduğu öğrenme fırsatlarıdır. Onlar sayesinde kendimizi geliştirir, daha iyisini yapma şansı buluruz. Bu yüzden, hatalarınızla yüzleşirken kendinize karşı acımasız olmayın. Unutmayın, siz her hâlinizle, hatalarınızla ve başarılarınızla, değerlisiniz. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin ve kendinize olan inancınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Çünkü siz, kusurlarınızla ve kusursuzluklarınızla, tam da olduğunuz gibi, yeterlisiniz.

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
