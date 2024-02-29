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Kadın Cinsel Organı İçin Neden İki Harfli Alternatifinin Kullanıldığına Çok Şaşıracaksınız

Kadın Cinsel Organı İçin Neden İki Harfli Alternatifinin Kullanıldığına Çok Şaşıracaksınız

Effy
Effy - Onedio Editörü
29.02.2024 - 23:25

Etimoloji gizlerle dolu: Gelin kadın cinsel organı için kullanılan ve argoda yer alan *m kelimesinin kökenine dair spekülasyonlara birlikte göz atalım. 

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Etimoloji her geçen gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor: Bugünkü kelimemiz ise argoda kadın cinsel organı anlamına gelen *m sözcüğü.

Etimoloji her geçen gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor: Bugünkü kelimemiz ise argoda kadın cinsel organı anlamına gelen *m sözcüğü.
www.refinery29.com

*m kelimesi birden fazla anlama dayandırılıyor: Bir X kullanıcısı ilk kez duyduğumuz bir anlamından bahsedince, tüm kaynakları ile olası anlamları topladık.

*m kelimesi birden fazla anlama dayandırılıyor: Bir X kullanıcısı ilk kez duyduğumuz bir anlamından bahsedince, tüm kaynakları ile olası anlamları topladık.

X kullanıcısı kaynak olarak Dîvânu Lugâti't-Türk'ü göstererek "Em / *m, vulva" kelimelerinin 'ilaç' anlamına geldiğini paylaştı.

X kullanıcısı kaynak olarak Dîvânu Lugâti't-Türk'ü göstererek "Em / *m, vulva" kelimelerinin 'ilaç' anlamına geldiğini paylaştı.
twitter.com

@kelimekoken ise yine Dîvânu Lugâti't-Türk'ü kaynak göstererek *m kelimesinin "ağız" anlamına geldiğini ve Moğolların bu kelimeyi hala ilk anlamı ile kullanmaya devam ettiğini paylaştı.

@kelimekoken ise yine Dîvânu Lugâti't-Türk'ü kaynak göstererek *m kelimesinin "ağız" anlamına geldiğini ve Moğolların bu kelimeyi hala ilk anlamı ile kullanmaya devam ettiğini paylaştı.
twitter.com

Öte yandan eski Türkçe'de (yalnızca Oğuzca ve Kıpçakça) *m geçmişten beri “kadın cinsel organı” anlamına geliyor.

Öte yandan eski Türkçe'de (yalnızca Oğuzca ve Kıpçakça) *m geçmişten beri “kadın cinsel organı” anlamına geliyor.
www.self.com

Kaynak:Nişanyan sözlük

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Eski Türkçe'nin en eski kökenli sözcüklerinden biri olan *m sayesinde sonradan dile kazandırılan türlü kelimeler de var. 👇

Eski Türkçe'nin en eski kökenli sözcüklerinden biri olan *m sayesinde sonradan dile kazandırılan türlü kelimeler de var. 👇

Kaynak: Ekşi Şeyler

Son olarak: *m kelimesi 'amak' (derinlikler) (umk: derinlik) kelimesinden de türemiş olabilir.

Son olarak: *m kelimesi 'amak' (derinlikler) (umk: derinlik) kelimesinden de türemiş olabilir.
www.prestigeonline.com

Bu kelime ise Osmanlıca kökenlidir.

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