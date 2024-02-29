Kadın Cinsel Organı İçin Neden İki Harfli Alternatifinin Kullanıldığına Çok Şaşıracaksınız
Kadın Cinsel Organı İçin Neden İki Harfli Alternatifinin Kullanıldığına Çok Şaşıracaksınız
Etimoloji gizlerle dolu: Gelin kadın cinsel organı için kullanılan ve argoda yer alan *m kelimesinin kökenine dair spekülasyonlara birlikte göz atalım.
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Etimoloji her geçen gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor: Bugünkü kelimemiz ise argoda kadın cinsel organı anlamına gelen *m sözcüğü.
*m kelimesi birden fazla anlama dayandırılıyor: Bir X kullanıcısı ilk kez duyduğumuz bir anlamından bahsedince, tüm kaynakları ile olası anlamları topladık.
X kullanıcısı kaynak olarak Dîvânu Lugâti't-Türk'ü göstererek "Em / *m, vulva" kelimelerinin 'ilaç' anlamına geldiğini paylaştı.
@kelimekoken ise yine Dîvânu Lugâti't-Türk'ü kaynak göstererek *m kelimesinin "ağız" anlamına geldiğini ve Moğolların bu kelimeyi hala ilk anlamı ile kullanmaya devam ettiğini paylaştı.
Öte yandan eski Türkçe'de (yalnızca Oğuzca ve Kıpçakça) *m geçmişten beri “kadın cinsel organı” anlamına geliyor.
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Eski Türkçe'nin en eski kökenli sözcüklerinden biri olan *m sayesinde sonradan dile kazandırılan türlü kelimeler de var. 👇
Son olarak: *m kelimesi 'amak' (derinlikler) (umk: derinlik) kelimesinden de türemiş olabilir.
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