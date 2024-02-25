Meraklılarına Özel Dışarıdan Gelen Ziyaretçilere Açık 15 Nükleer Test Sahası
Meraklılarına Özel Dışarıdan Gelen Ziyaretçilere Açık 15 Nükleer Test Sahası
Kaynak: https://www.atlasobscura.com/lists/nu...
Devasa kraterlerden gizli şehirlere, Atom Çağı'nın kalıntıları olan ve bugün gidip görülebilen atom bombası test alanlarını derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. Icecap Sıfır Noktası, Nevada
2. Proje Shoal Test Alanı, Nevada
3. Trinity Atom Bombası Alanı, Yeni Meksika
4. Salmon/Sterling Nükleer Test Anıtı, Mississippi
5. Atom Bombası Banka Kasası Testi, Nevada
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6. Rulison Nükleer Test Alanı, Colorado
7. Sedan Krateri, Nevada
8. Kaktüs Kubbesi, Marshall Adaları
9. Mars Bluff Krateri, Güney Carolina
10. Atomik Hayatta Kalma Kasabası, Nevada
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11. Bikini Mercan Adası, Marshall Adaları
Bikini Mercan Adası testlerinden biri 👇
12. Faultless Proje Alanı, Nevada
13. Oak Ridge "Gizli Şehir", Tennessee
14. 109 Numaralı Doğu Sarayı, Yeni Meksika
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15. Red Gate Ormanlığı, Illinois
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