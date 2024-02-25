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Meraklılarına Özel Dışarıdan Gelen Ziyaretçilere Açık 15 Nükleer Test Sahası

Meraklılarına Özel Dışarıdan Gelen Ziyaretçilere Açık 15 Nükleer Test Sahası

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 10:01

Devasa kraterlerden gizli şehirlere, Atom Çağı'nın kalıntıları olan ve bugün gidip görülebilen atom bombası test alanlarını derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇

Kaynak: https://www.atlasobscura.com/lists/nu...
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1. Icecap Sıfır Noktası, Nevada

1. Icecap Sıfır Noktası, Nevada

1992 yılında yer altı nükleer testi için inşa edilen tesis bugün hala yerinde duruyor. Bu testte yerin 487 metre altında nükleer testler yapılması amaçlanmıştır.

2. Proje Shoal Test Alanı, Nevada

2. Proje Shoal Test Alanı, Nevada

26 Ekim 1963'te, 12 kilotonluk bir nükleer bomba burada, yer yüzeyinin yaklaşık 300 metre altında, granit içinde patlatıldı.

3. Trinity Atom Bombası Alanı, Yeni Meksika

3. Trinity Atom Bombası Alanı, Yeni Meksika

Ziyaretçiler yılda iki kez ilk atom bombası testinin yapıldığı Atom Çağı'nı doğuran ıssız bölgeyi gezebilmektedir.

4. Salmon/Sterling Nükleer Test Anıtı, Mississippi

4. Salmon/Sterling Nükleer Test Anıtı, Mississippi

Soğuk Savaş tarihinin büyük ölçüde unutulmuş bu parçası olan bu anıt, Mississippi körfez kıyısının hemen kuzeyindeki ormanda saklı duruyor.

5. Atom Bombası Banka Kasası Testi, Nevada

5. Atom Bombası Banka Kasası Testi, Nevada

Bu kasanın içindekiler 37 kilotonluk nükleer bombadan sağ kurtuldu. Bu testin amacı halk arasında nükleer bir saldırıdan sonra ülke ve maddi rezervlerin bir saldırıdan sağ çıkabileceğini kanıtlamaktı.

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6. Rulison Nükleer Test Alanı, Colorado

6. Rulison Nükleer Test Alanı, Colorado

Doğal gaz çıkarma deneyi olarak bir nükleer bombanın yerin 2.4 kilometre altına indirildiği ve patlatıldığı yer.

7. Sedan Krateri, Nevada

7. Sedan Krateri, Nevada

ABD'deki en büyük insan yapımı krater, bir zamanlar nükleer silahlarla madenciliğin test edildiği noktayı işaret ediyor. Patlama sonrası ortaya çıkan radyoaktif atıklar halka tehlike oluşturduğu için bu testin devamı gelmedi.

8. Kaktüs Kubbesi, Marshall Adaları

8. Kaktüs Kubbesi, Marshall Adaları

Nükleer bir kraterin üzerine inşa edilmiş devasa boyuttaki bir beton yapı. Havadan görülebilen kubbe altında daha karanlık bir şeyi gizliyor...

9. Mars Bluff Krateri, Güney Carolina

9. Mars Bluff Krateri, Güney Carolina

Hakkında pek fazla konuşulmasa da soğuk savaş döneminde bazı durumlarda atom bombalarını taşıyan uçakların düştüğü ya da yanlışlıkla bombaların başka yerlere bırakıldığı durumlar olmuştur. Güney Carolina'da da aynı şey gerçekleşmiştir. Bomba patlamamış olsa da ağırlığı yüzünden büyük bir krater oluşturmuştur.

10. Atomik Hayatta Kalma Kasabası, Nevada

10. Atomik Hayatta Kalma Kasabası, Nevada

Yaşamak için mükemmel bir kasaba ama aynı anda da havaya uçmak için mükemmel bir kasaba. Test amaçlı yapılmış bu küçük kasaba da zamanında atom bombası testleri yapılmaktaydı.

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11. Bikini Mercan Adası, Marshall Adaları

11. Bikini Mercan Adası, Marshall Adaları

Bikini Mercan adası, Hawaii ile Avustralya arasında yer alan bir Mikronezya adası zinciridir. ABD'nin 1946'da adaları ele geçirmesiyle adanın sakinleri zorla yerlerinden edildi ve sonraki 12 yıl boyunca ülke bu cennet gibi yere test amaçlı 23 nükleer bomba yağdırdı.

Bikini Mercan Adası testlerinden biri 👇

Bikini Mercan Adası testlerinden biri 👇

12. Faultless Proje Alanı, Nevada

12. Faultless Proje Alanı, Nevada

Mojave Çölü'nün ortasında bir megatonluk bir nükleer bombanın yer altında patlatıldığı yer.

13. Oak Ridge "Gizli Şehir", Tennessee

13. Oak Ridge "Gizli Şehir", Tennessee

Manhattan Projesi'nin inşa ettiği gizli şehir. Atom bombası projesinin ilk doğum yeri olan bu şehir projeyi gizleme amacıyla inşaat edildi.

14. 109 Numaralı Doğu Sarayı, Yeni Meksika

14. 109 Numaralı Doğu Sarayı, Yeni Meksika

New Mexico'da bulunan bu küçük mahalle bir zamanlar Manhattan Projesi bilim adamlarının gizli buluşma noktasıydı.

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15. Red Gate Ormanlığı, Illinois

15. Red Gate Ormanlığı, Illinois

Dünyanın ilk nükleer reaktörünün gömüldüğü yer. Çevrede bulunan radyoaktif atık kalıntıları tehlike unsuru barındırdığı için bu alanı kazmak yasaktır.

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