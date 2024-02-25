Meraklılarına Özel Dışarıdan Gelen Ziyaretçilere Açık 15 Nükleer Test Sahası

Hakkında pek fazla konuşulmasa da soğuk savaş döneminde bazı durumlarda atom bombalarını taşıyan uçakların düştüğü ya da yanlışlıkla bombaların başka yerlere bırakıldığı durumlar olmuştur. Güney Carolina'da da aynı şey gerçekleşmiştir. Bomba patlamamış olsa da ağırlığı yüzünden büyük bir krater oluşturmuştur.