Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Gördüğünüz Anda Kültür Seviyenizi Arşa Çıkaracak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları ve o tarihi fotoğrafların çekildiği anlarda yaşananları, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Zamanda yolculuk yapacağınız birbirinden ilginç kareler için sizleri içeriğimize alalım! 👇
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1. Nagoya kalesinde bulunan bir konağın 1877'de çekilmiş orijinal fotoğrafı. Konak, ikinci dünya savaşında gerçekleşen Amerikan hava saldırıları sırasında yok edildi.
2. 1948'de Güney Kore'de gerçekleşen Jeju katliamı sırasında idam edilmeyi bekleyen Jeju adası sakinleri.
3. Nazi askerleri Fransa'nın isimsiz asker anıtına saygı duruşunda bulunurken. (28 Haziran 1940)
4. Komünist politikacı Mao Zedong'un babası olan çiftçi ve tahıl tüccarı Mao Yichang. İronik bir şekilde Yichang, büyüdüğü çevrenin standartlarına göre zengin bir çiftçi ve toprak sahibiydi.
5. Nadir bir Evans tüfeği ile poz veren bir Apaçi savaşçısı. Evans tüfeği, kendi zamanında benzeri görülmemiş bir şekilde şarjöründe 34 mermi tutabiliyordu. (Arizona bölgesi, 1880)
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6. İspanyol sivil savaşı sırasında SS Castillo de Olite gemisindeki milliyetçi birlikler. Mart 1939'da kontrol altında olduğunu düşündükleri bir şehre yanaşmaya hazırlanan birlikler, zaferlerini kutlamakla meşgul oldukları için Cumhuriyetçi birliklerin uyarı atışlarını duymamışlardı. Nihayetinde, bir top mermisi gemiyi batırdı ve bu 1.476 Milliyetçinin ölümüne sebep oldu.
7. Düşünen adam heykelini yapan heykeltraş Auguste Rodin'in 1905'te stüdyosunda çekilmiş bir fotoğrafı.
8. Marsilya toplaması sırasında sınır dışı edilen Fransız Yahudileri. (24 Ocak 1943)
9. Birinci dünya savaşının anlamsızlığı gösteren bir fotoğraf. Somme nehrindeki 1. Dünya Savaşı devlet mezarlığında bir Alman askeri. (Haziran, 1940)
10. "Utangaç haydut, tehlikeli haydut" Polonyalı ressam, fotoğrafçı ve oyun yazarı Stanisław Ignacy Witkiewicz'nin oto portresi. Stanisław fotoğrafta iki farklı kişiliği canlandırıyor. (1931)
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11. Vietnam Savaşının doruklarında, Kuzey Vietnamlı genç bir kız asker tarafından esir tutulan bir ABD Hava Kuvvetleri Teğmeni. (1967)
12. Kiss grubunun üyeleri New York'ta takım elbiseyle gezerken. (1975)
13. 1920'lerde çocuklara verilen yüzme dersleri.
14. Dublör Dar Robertson, yangın durumunda hayat kurtarmak için tasarlanmış şişirilebilir atlama yatağını göstermek için yedi katlı bir binanın penceresinden atlarken. (25 Şubat 1974)
15. 'Resurgam', Rahip George Garrett tarafından Britanya'da tasarlanıp inşa edilen, Viktorya dönemine ait bir denizaltıydı. Torpido gemilerinin saldırılarına karşı savunma yapmak için gemi gövdelerinin etrafına yerleştirilen zincir ağını delmek için bir silah olarak tasarlanmıştı (Birleşik Krallık, 1879)
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