Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. Meksika'da bulunan M.Ö 1500'lü yıllardan kalma Xochipala stilinde kadın figürü.
2. At yarışlarındaki takımların atlılarını gösteren Roma döneminden kalma mozaikler
3. 1850'lerde Asur şehri Khorsabad'da kazılan anıtsal kemerli geçit.
4. Çin'in Tang ve Song hanedanlığından kalma 1000 yıllık kadın botları.
5. Tek bir şairin yazdığı dünyanın en uzun destansı şiiri olan Krallar Kitabı'nın yazarı Ferdowsi'nin mezarı. (M.S 10. Yüzyıl)
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6. Pakistan'ın İndus Vadisi uygarlığından kalma iki boynuzlu bir boğa üstünde yazıtın bulunduğu mühür (M.Ö 2000)
7. Paul Reichel tarafından Arşidük ikinci Ferdinand için yapılan fildişinden Küçük Ölüm Tapınağı. (16. yüzyıl)
8. İtalya'da 17. yüzyıldan kalma ince deriden yapılmış topuklu ayakkabı.
9. Almanya'da 16. yüzyıldan kalma oymalı ahşaptan yapılmış memento mori figürü.
10. San Francisco bazilikası ve manastırı'nın altındaki Lima Koloni yeraltı mezarlarında bulunan bir kuyu. Kuyuda 10.000'den fazla kişinin kalıntıları bulunmaktadır. (1600'ler)
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11. Kör taklidi yaparak veya daha görme sorunlarını bahane ederek askeri görevlerden kaçan askerleri tespit etme amaçla yapılan Birinci Dünya Savaşı döneminden kalma aparat.
12. Mısır bilimci Zahi Hawass, yakın zamanda Saqqara'da 2. Mısır hanedanlığına tarihlenen bir kaya mezarlığında, yüz maskeli bir adam ve bir çocuğun gömülmesinin yanı sıra çeşitli Geç Dönem ve Ptolema Dönemi mezarlarının keşfedildiğini bildirdi. (M.Ö 2890-200)
13. Kolombiya Ulusal Donanması'nın San José kalyonunun kalıntılarının eserlerini gösteren fotoğrafı. 1698'de göreve başlayan ve 1708'de Barú açıklarındaki savaşta battan gemi, yaklaşık 17 milyar ABD doları değerindeki altın, gümüş ve zümrütlerle yüklüydü.
14. 18. yüzyılın başlarından kalma bir kartpostalda Giovanni Antonio Canal'ın tablosunun bulunduğu Büyük Konstantin kemeri.
15. Sapan taşları ve hala bir taşı tutan bir askerin kolu, Sardes'in Kyros ve Persler tarafından fethedildiği ve yıkıldığı dönemde kalma, sapan taşları ve hala bir taşı tutan bir askerin kolu.
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