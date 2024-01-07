Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Geçmişten günümüze kadar hayata tutunmayı başaran antik eserlerin bazıları sizi de geçmişe ışınlayacak kadar güçlü! Gördüğünüz anda sizleri binlerce yıl önce varolan medeniyetlerin topraklarına ışınlayacak, hem birbirinden ilginç hem de tuhaf tarihi eserlere bir göz atın! 👇
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1. Apollon'un 2.500 yıllık fildişi maskesi. Şimdiye kadar ele geçirilen yağmalanmış en nadir eserlerden biri olan bu eserin, antik Yunan heykeltıraşlarının belki de en büyüğü olan Phidias tarafından yapıldığı düşünülüyor.
2. Ters çevrildiğinde hançere dönüşen fındık kesicisi. (17. Yüzyıl, Hindistan)
3. Pha Taem Ulusal Parkı'ndaki Mekong Nehri üzerindeki bir kayalığın üzerindeki petroglifler. (Tayland, M.Ö 2000)
4. Çin'de bulunan ve Tang hanedanlığından kalma leopar gövdeli bir asker şeklindeki mezar koruyucusu heykeli. (M.S 618-907)
5. Kalsiyum karbonat birikintileri tarafından yavaş yavaş gömülen, Türkiye'nin Pamukkale şehrindeki antik bir Roma mezarı.
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6. Japonya'nın Kofun döneminden kalma ve bir çiftlikte yol inşaatı sırasında bulunan demir zırh ve silahlarla dolu taş tabut. (M.S 5. Yüzyıl)
7. Çin'in Sogn Hanedanlığından kalma yazıtlı seramik yastık. (1071)
8. Hindistan'da bulunan 424 yıllık emaye yüzey üstünde birçok gömülü elmas bulunan gümüş kalkan.
9. İstanbul'un Fatih semtindeki tarihin üç bölümünü birlikte taşıyan ev. Antik Roma temelleri üstündeki Osmanlı döneminden kalma kemerler üstüne Cumhuriyetin başlarından kalma bir ev.
10. Rusya Kralı ikinci Alexander'ın 1881'deki suikast sırasında giydiği üniforma.
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11. Kar tanelerini mikroskopla inceleyen Japon lordu Doi Toshitsura'nın Kar Taneleri Kitabı'ndan çizimler. (1832)
12. Boyalı meleklerle yaldızlı kuyruklu piyano. (Buckingham Sarayı, Birleşik Krallık, 1856)
13. Antik Yunan döneminde yaşayan vücut geliştirmeci Bybon'un övünmesini anlatan yazıt. M.Ö 6. yüzyılda 143 kiloluk bir kayanın üzerine oyulmuş olan yazıtta şöyle yazıyor: "Phola'nın oğlu Bybon, tek eliyle beni başının üzerine kaldırdı."
14. Özbekistan'ın Hiva kentindeki Kalta minaresinin üstündeki kiremit harmanı. Söylenenlere göre ülkenin Han'ı Buhara'ya kadar uzanan yolu görebilecek kadar yüksek bir minare inşa etmek istedi ancak 1855'te öldüğünde bu minare yarım kaldı.
15. Eskiden Roma takviminde dokuzuncu ay olan Kasım ayını tasvir eden esrarengiz bir Roma mozaiği.
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16. Osmanlı döneminden kalma üzerinde altın harflerle yazılmış ayetlerin bulunduğu kılıç.
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